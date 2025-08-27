El Cupón Diario de la ONCE deja un premio de 210.000 euros en Don Benito Seis cupones han sido premiados con 35.000 euros cada uno

J.M. Solo de Zaldívar Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:02 Comenta Compartir

María del Carmen Pérez Redondo es vendedora de la ONCE desde el año 2015. Ella es quién ha traído la suerte a Don Benito, vendiendo seis cupones del Cupón Diario de la ONCE. El número del boleto es el 07593, premiado a las cinco cifras con 35.000 euros cada uno.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.