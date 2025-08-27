HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 27 de agosto, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Esta es la combinación ganadora de la Bonoloto este miércoles 27 de agosto

La recaudación del sorteo ha ascendido a 2.356.348,50 euros

R. H.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:44

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este miércoles, 27 de agosto de 2025, ha correspondido a los números 5, 11, 15, 27, 43 y 44. El complementario ha sido el número 14 y el reintegro el 5.

Te puede interesar

