HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Medios aéreos y bomberos del Infoex luchan contra un incendio en Don Benito
Un medio aéreo del Infoex en las labores de extinción del fuego en Don Benito. E. D.

Medios aéreos y bomberos del Infoex luchan contra un incendio en Don Benito

El fuego, con cuatro focos, se ha declarado cerca de la ermita de Las Cruces

Estrella Domeque

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:38

El Plan Infoex ha activado este viernes el nivel 1 de peligrosidad por un incendio forestal declarado en el término municipal de Don Benito. En la zona intervienen cinco unidades de bomberos forestales, cuatro medios aéreos y un agente del medio natural.

Se han detectado varios focos desde la Sierra de Las Cruces hasta el río Ortiga, además de la finca La Serrezuela, ha informado el Ayuntamiento de Don Benito.

El Infoex ha activado el nivel 1 de peligrosidad por la proximidad de las llamas a la carretera EX-345 que une la localidad pacense con la ermita de las Cruces. La Policía Local recomienda no acercarse a la zona, un lugar con chalés dispersos.

Ver 10 fotos

Al lugar, próximo a la ermita de Las Cruces, también se han desplazado agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y la alcaldesa de la ciudad, Elisabeth Medina.

Miembros de Guardería Rural, también desplegados en la zona, piden no aproximarse a la charca de la finca municipal de Doña Blanca, de donde están tomando agua los helicópteros que participan en las labores de extinción.

De momento los servicios de emergencia consideran que podría tratarse de un fuego provocado.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Achacan mala praxis al SES por diagnosticar tarde un melanoma a un hombre
  2. 2 Cae una banda que marcaba las casas acusada de 32 robos en Badajoz, Sevilla, Utrera y Dos Hermanas
  3. 3 Casi 800 usuarios disfrutarán del chalé de la Diputación de Badajoz en Chipiona
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  5. 5

    Heridos en Valencia de Alcántara: «Deben tomarse medidas para que esos coches de choque no estén en más ferias»
  6. 6 La primera tienda Normal llega a Badajoz y provoca largas colas en El Faro
  7. 7 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  8. 8 Un acertante del sorteo de La Primitiva de este jueves se lleva 62 millones de euros
  9. 9 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz
  10. 10 Una fortaleza templaria, cinco torres y una momia: así es el pueblo más bonito de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Medios aéreos y bomberos del Infoex luchan contra un incendio en Don Benito