Medios aéreos y bomberos del Infoex luchan contra un incendio en Don Benito

Un medio aéreo del Infoex en las labores de extinción del fuego en Don Benito. E. D.

El Plan Infoex ha activado este viernes el nivel 1 de peligrosidad por un incendio forestal declarado en el término municipal de Don Benito. En la zona intervienen cinco unidades de bomberos forestales, cuatro medios aéreos y un agente del medio natural.

Se han detectado varios focos desde la Sierra de Las Cruces hasta el río Ortiga, además de la finca La Serrezuela, ha informado el Ayuntamiento de Don Benito.

El Infoex ha activado el nivel 1 de peligrosidad por la proximidad de las llamas a la carretera EX-345 que une la localidad pacense con la ermita de las Cruces. La Policía Local recomienda no acercarse a la zona, un lugar con chalés dispersos.

Al lugar, próximo a la ermita de Las Cruces, también se han desplazado agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y la alcaldesa de la ciudad, Elisabeth Medina.

Miembros de Guardería Rural, también desplegados en la zona, piden no aproximarse a la charca de la finca municipal de Doña Blanca, de donde están tomando agua los helicópteros que participan en las labores de extinción.

De momento los servicios de emergencia consideran que podría tratarse de un fuego provocado.

