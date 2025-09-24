El Ayuntamiento de Don Benito niega el plagio en el cartel del Carnaval El Consistorio responde a la demanda, que solicita 12.000 euros, y alega que «jamás ha existido intención de copiar»

E. Domeque Don Benito Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Don Benito ha respondido a la demanda interpuesta por el autor del cartel oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2016, quien acusa al Consistorio de haber plagiado su obra para el Carnaval 2025 en la localidad pacense. Basan su escrito de defensa en una serie de argumentos centrados en la naturaleza de la obra utilizada, la ausencia de intención de plagiar y la inexistencia de perjuicio hacia el demandante. Así se recoge en el acta de la última Junta de Gobierno.

En la contestación a la demanda, los servicios jurídicos del Ayuntamiento argumentan que la obra en cuestión procede de una imagen «encontrada en internet, ampliamente repetida en diferentes carteles de distintas instituciones».

Color y geometría

Además, afirman que «jamás ha existido intención de copiar». Por otro lado, alegan que hay diferencias en el tratamiento del color, en la geometría de las formas, en la angulación y en los efectos de sombra.

El Ayuntamiento dice también que desconocía tanto la existencia del cartel como la autoría del mismo. «Se utilizó un elemento gráfico de libre uso descargado de una web», aseguran.

Cabe recordar que el autor del cartel, Francisco Javier Torres, ha denunciado al Consistorio por daños patrimoniales y morales ante la falta de respuesta municipal en sus reiteradas solicitudes para la retirada del cartel. Ahora solicita 12.000 euros por el presunto plagio.

«No ha existido, en modo alguno, desprecio ni falta de respeto hacia la persona y el trabajo del demandante. Todo lo contrario», añaden en el escrito presentado al Juzgado de lo Mercantil.

Por último, apelan a la Ley de Propiedad Intelectual para asegurar que los derechos de autor del demandante no se han visto desprotegidos y que no están protegidos mediante los derechos de autor «las simples ideas de una obra artística».