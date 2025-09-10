Denuncian al Ayuntamiento de Don Benito por un supuesto plagio

E. Domeque Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:28 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Don Benito deberá responder judicialmente a las acusaciones de plagio sobre el cartel del Carnaval 2025. La denuncia fue presentada por Francisco Javier Torres, licenciado y doctor en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna, donde también ejerce como profesor. En concreto, reclama el parecido del elemento principal, un pez, que parece copiado del cartel que en 2016 diseñó para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

La denuncia fue presentada a finales de julio en el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz y el demandante reclama 12.000 euros al Consistorio tanto por daños patrimoniales como morales.

Cabe recordar que HOY se hizo eco de su reclamación en febrero, tras presentarse el citado cartel, elaborado por trabajadores del Ayuntamiento después de quedar desierto el concurso.

Tras detectar el supuesto plagio, Torres asegura que intentó ponerse en contacto con responsables municipales. «El mismo día que me enteré envié un email para el que nunca he recibido respuesta; después mi abogado envió un burofax y también una carta mediante la propia sede electrónica municipal, algo que ha quedado documentado», dice el diseñador canario sobre los intentos fallidos de comunicación tratando de evitar la judicialización del asunto.

Sin respuesta

Desde el Ayuntamiento descartan responder a estas acusaciones, pero reconocen que tienen constancia de la denuncia interpuesta y que trabajan en ello desde los servicios jurídicos. «Igual la esperanza de esta gente es que uno al final se eche para atrás, sobre todo cuando iniciar un procedimiento de este tipo requiere tiempo, esfuerzo y dinero por delante», expresa Torres, que añade que cuenta con el apoyo de la Asociación de Diseñadores Profesionales de Canarias.

Torres reclama 6.000 euros por plagio argumentado en aspectos materiales, compositivos y de trazado de ambos carteles, y otros 6.000 por daños morales «por las actitudes, el silencio y la inacción». Además, afirma que inicialmente no tenía previsto realizar la denuncia. «Lo triste es que todo esto se podía haber ahorrado retirando el cartel y pidiendo disculpas», concluye.

