«Nadie nos avisó de la apertura de la presa de Zalamea, y vino de golpe la crecida del río Ortiga»

La situación de Mengabril ha sido crítica este martes. Entre las 12.30 horas y la una, la pequeña población situada junto a la orilla izquierda del río Ortigas, entre Medellín y Don Benito, ha vivido momentos complicados por los efectos del temporal de agua.

«No nos han avisado de que habían abierto la presa de la Charca de Zalamea, y ha venido de golpe toda la crecida del río Ortiga. En el pueblo se han anegado algunas calles, inundando cocheras, además de la zona de la piscina y los bungalows», explica Antonio Jiménez, alcalde de la localidad. Por la tarde ya había bajado el agua y la situación era mejor.

Durante la crecida, las autoridades locales tuvieron que avisar a toda la población del riesgo y desalojar el colegio, que está próximo al cauce desbordado. «A mí me ha pillado trabajando en Badajoz y cuando he llegado me ha comunicado lo que estaba pasando el comandante de la Guardia Civil. No tenía ningún correo electrónico ni llamada de aviso. He contactado con el 112 para pedir información, y no sabían nada. No sabemos de quién es la competencia de alertar de la apertura de la presa de Zalamea». Sí avisó a través de las redes sociales el Ayuntamiento de la localidad ilipensa para pedir precaución ante una crecida que ha provocado problemas en otros pueblos, como el corte de la carretera que une Quintana con Valle de la Serena.

Rescate de un hombre mayor

La rápida actuación de unos vecinos ha permitido poner a salvo a un hombre mayor que circulaba en su coche cuando se ha visto sorprendido por la crecida. «Ya tenía el agua por el cristal», asegura el regidor de Mengabril. Los bomberos de la Diputación de Badajoz también han tenido que intervenir en algunas zonas para evitar que se ahogaran animales. En los campos quedaron aisladas algunas personas que no se habían enterado a tiempo de la crecida del Ortiga, precisando ayuda para salir.

Ampliar Un guardia civil vigila la crecida del río Ortiga en Medellín. Estrella Domeque

Situación en Medellín

A dos kilómetros, en Medellín, preocupa la crecida de este río y también el caudal que arrastra el Guadiana. En la localidad se encuentra el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, además de una decena de agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil.