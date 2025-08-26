HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Carretera BA-012, entre Almendralejo y la N-V, por Arroyo de San Serván. HOY

Aprobado el proyecto para acabar con el deterioro de la BA-012 entre Almendralejo y la N-V

La Diputación de Badajoz acometerá obras en un tramo de nueve kilómetros de vía estrecha y pavimento deteriorado

R. H.

Martes, 26 de agosto 2025, 17:45

El Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz publica este martes, día 26, la aprobación provisional del proyecto de mejora de la carretera provincial BA-012, entre Almendralejo y la N-V por Arroyo de San Serván, en su tramo comprendido entre el punto kilómetro 9+750 y el 19+000, con un presupuesto total de 6.142.230,39 euros.

La Diputación de Badajoz señala que, «consciente del deterioro que presenta esta vía», impulsa así una actuación «clave» para garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios. La BA-012, ha explicado, no respondía a las necesidades actuales de tráfico y movilidad, lo que hacía «imprescindible» la redacción de un proyecto de construcción que solucionara estas deficiencias. Para una mejor planificación, la actuación se dividió en dos tramos y, en concreto, el proyecto del tramo 1, desde la EX-394 hasta el PK 9+750, ya se encuentra aprobado con una inversión de 3.969.842,32 euros.

Por su parte, el tramo 2 tiene una longitud de 9,25 kilómetros y, actualmente, presenta una sección estrecha y un pavimento deteriorado. El proyecto contempla la ampliación de la explanada para disponer de una calzada de 6 metros, más dos arcenes de 0,50 metros cada uno, lo que incrementará «notablemente» la seguridad vial.

Una vía ampliada

La intervención se centrará en aprovechar el trazado existente, ampliando la vía principalmente por una de sus márgenes. Con ello se busca minimizar la ocupación de terrenos colindantes, reducir la afección a cauces públicos, así como a instalaciones de infraestructuras críticas, a la par que se respetan además los cultivos agrícolas próximos.También incluye la mejora del drenaje longitudinal y transversal, así como la renovación de la señalización y balizamiento, «garantizando una infraestructura moderna, segura y eficiente».

La Diputación de Badajoz ha señalado que, con estos trabajos, fortalece su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajando para la consecución del ODS 9, Industria, innovación e infraestructuras. Asimismo, esta actuación está incluida en el Objetivo Estratégico 2 'Impulsar la regeneración de los pueblos, mejorar la sostenibilidad, acceso y accesibilidad de servicios públicos e infraestructuras'.

