Robe: «No tengo ninguna duda de que el arte es lo que nos salva»

Puede que no sea algo buscado –o sí-, pero se da la casualidad de que la inminencia o la coincidencia de los conciertos de Roberto ... Iniesta en Cáceres casi siempre se han simultaneado con la celebración de su cumpleaños. Ya sucedió aquella primavera del 92 en la que Extremoduro hizo saltar por los aires la Plaza Mayor o aquella noche lluviosa en el Hípico en el que un chaparrón obligó a Robe a celebrar su 35 aniversario con un improvisado concierto en un bar de la Madrila. El maestro de Plasencia cumple 62 tacos este jueves 16 de mayo y lo hace en plenitud de facultades. Su último disco ha recibido las alabanzas de crítica y público y, tras iniciar la gira en Valencia, ha vendido casi todos los billetes para el doble concierto de este fin de semana en el Recinto Hípico.

-¡Feliz cumpleaños! No sé si le gusta cumplir años, si lo celebra…

- Bueno, no lo celebro mucho a esta edad (risas). No hay muchos motivos de celebración.

- Estrenasteis la gira el pasado sábado en Valencia: ¿Qué sensaciones os dejó?

- Escucha el audio Escucha el audio Buenas sensaciones, aunque me conformo con que saliera. Mucha gente me decía que lo disfrutara. Para disfrutar son los siguientes; el primero estás a ver si funciona todo, a ver si sale todo bien, a ver si... Son muchos «a ver si». Pero estuvo bien, hubo un montón de gente y creo que lo disfrutaron mucho.

- Los inicios de gira son de muchos nervios, ¿todavía hay nervios antes del segundo y el tercer concierto o ya se han disuelto un poquito?

-No son como el primero de nervios, pero no, los nervios no se acaban nunca, no hay ningún día que salga y diga hoy estoy tranquilo. Eso nunca ha sido así.

- Me han dicho que estáis muy ilusionados con esta gira.

- Pues sí, porque estamos muy contentos con el disco y tenemos muchas ganas de que lo oiga todo el mundo en directo. Y tiene mucho repertorio, aparte de todo el de Extremoduro. Eso nos hace poder llevar las cosas un poco más a nuestra manera.

- Le he leído que cree que va a ser la mejor gira de su carrera.

- Hombre, pues seguro que sí, igual que este último disco es el mejor, igual que la última canción es la que más me gusta.

- Una vez escuché que le gustaba que le llamaran o Robe o Roberto Iniesta, pero Robe Iniesta no. Y ahora van los medios y ponen en los titulares una y otra vez Robe Iniesta. No sé si ya ha dado esa batalla por perdida.

- Una más. Pero bueno, la verdad es que me la suda un poco.

- ¿Alguna vez ha iniciado una gira pensando que puede ser la última gira?

- No piensas eso mucho, pero claro, van pasando los años y hay que estar todos los días bien. No es igual que grabar. Una gira significa que en seis meses tienes que estar a tope todos los días que hay conciertos. Y cada vez va siendo un poquito más difícil porque van saliendo dolores donde antes no había. No pienso que pueda ser la última, pero si te pones a hacer cuentas de cuántos años voy a tener en la siguiente… No lo sé, habrá que irlo viendo. Es normal que puedan pasar dos años sin hacer nada, que uno me dedique a componer y que otro me ocupe en sacar el disco. Y claro, si hacemos o pensamos eso ya para 67 estoy jubilado.

- Pero un artista nunca se jubila, ¿no?

- No mientras el cuerpo te aguante, pero es lo que te digo, que las giras te suponen que tienes que estar a 100% muchos días y es una responsabilidad meterte en una gira así de larga. Pero en fin, iremos viendo.

- ¿Le gustaría regresar a América antes de que llegue esa última gira?

- Sí, bueno, tampoco es que tenga un interés máximo, pero hay que cumplir con el oficio y si se dan las circunstancias favorables para ir, pues sí, me gustaría ir.

- El disco de 'Se nos lleva al aire' se estrenó hace seis meses, ¿cómo siente que han madurado las canciones desde que están en la calle?

- Eso quizás no lo sienta mucho hasta que no esté metido en la gira y vea cómo las acoge la gente en los conciertos. Veo que en general ha gustado bastante, pero hasta que no estemos más metidos en la gira no veremos cómo van evolucionando tanto en la parte del público como en la nuestra también.

- Hay una canción que ha llamado un poquito más la atención, por encima del resto, que es 'El Poder del Arte'. Dura nueve minutos y dijisteis que quizás pudiera desarrollarse más en los conciertos. ¿Tiene el reconcome de no haberla alargado más en el estudio o incluso de haberla convertido en otra 'Mayéutica'?

- No, no, tampoco, porque esas son cosas que no puedo forzar. O salen o no salen. Si la hubiera dejado estar mucho tiempo y haber seguido con ella, pues puede que sí, porque es una canción que tiene muchas partes distintas y pudiera haber desarrollado esas partes más, pero son cosas que no puedo buscar. Le di las vueltas que tenía que dar componiendo y luego en el local. Siempre te puedes quedar dándole vueltas y vueltas y experimentando cosas y, cuando son canciones tan abiertas, te permiten mucho juego. Y seguramente, si hubiéramos seguido dándole vueltas, hubiera podido seguir creciendo, pero prefiero no buscar esas cosas y que sea todo más natural y un poco más espontáneo.

- 'El poder del arte' aborda un poquito el proceso de creación. Una vez dijo que había que impartir la asignatura de creación en los colegios.

- Lo sigo pensando, sí, es algo con lo que hay que trabajar. Creo que los colegios deben ser sitios para que uno se conozca a sí mismo y pueda averiguar todas las capacidades que tiene. Dedicarte a meter solo cosas de fuera, sin sacar nada de lo que tienes dentro, es limitarse un poco.

- Quizás esa asignatura ahora sea incluso más necesaria que nunca con la inteligencia artificial. Con solo dar un botón, puedes crear una canción, un poema o un cuadro.

- Una máquina te puede hacer un gran éxito, más hoy día analizando cuáles son los ingredientes que necesita un gran éxito, otra cosa es que te llegue a motivar. En estos tiempos se ve falta de creación, solo hay que verlo en las carteleras de los cines. Casi todas las películas tienen un número detrás y las que no tienen un número detrás son repeticiones de películas antiguas. ¿Otra vez tenemos que volver a esta película que ya se hizo hace 40 años? Entonces sí que veo un poco de floja la creatividad, a ver si la inteligencia artificial por lo menos sirve para animar un poco o intentar que se note que detrás está la mano de un hombre.

- Decía Schopenhauer que solo el arte nos puede salvar de una vida de miseria. En 'El poder del arte' también se hace esa pregunta. ¿Ha llegado a alguna conclusión?

- Es una pregunta retórica, pero no tengo ninguna duda de que el arte nos salva, cualquier tipo de arte, que al final es lo que te hace ser feliz.

- ¿Qué les cuesta más, recibir premios o hacer entrevistas?

Escucha el audio Escucha el audio - Uff, me pones difícil la decisión. No me gustan ninguna de las dos cosas, pero bueno, de vez en cuando hay que hacerlas. Tampoco es que odie hacer entrevistas, pero tienen sentido si hay algo que decir, si estás presentando una gira o estás presentando un disco. Lo que no tiene sentido es estar todo el tiempo ahí contando tu vida. Muchas veces los periodistas tenéis otros tiempos que los que tenemos los músicos y a vosotros puede que siempre os interese, pero yo no lo veo claro estar ahí dando la vara si no tienes nada que decir.

- Dice Jordi Évole que todavía está esperando la suya.

- Me cuesta mucho (risas).

- Todo lo que no sea promoción, igual le cuesta.

- Sí, bueno, y la promoción, pero son cosas que hay que hacer, lo que pasa es que hay periodistas que tienen una manera muy, muy clara de hacer las cosas, y tampoco puedes ir tú diciendo: «Sí, vengo aquí a que me preguntes, pero no como tú haces las entrevistas, sino como a mí me dé la gana». Entonces, es mejor no hacer ciertas cosas. Cuando vas a un periodista que tiene una trayectoria y una manera de hacer las cosas, ya sabes a lo que vas. Si quieres eso, vas; si no quieres eso, no vas. Pero no vas a decirle: «No me preguntes ni de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto».

- Pero la entrevista de los niños del colegio de Pional fue bonita, ¿verdad?

- Esa sí, esa sí estuvo bien, pero además no solo fue la entrevista que me hicieron en la radio. Es que primero cantaron 'Ama' y ahí hicieron todos preguntas, pero hasta los de 3 años. Todos los críos ahí, pero bien chicos, bien chicos, y todos ahí haciendo preguntas. Sí, estuvo chulo.

- Se cansa de decir que sus canciones no son para niños, pero en los conciertos cada vez más padres se llevan a sus hijos. No sé cómo se toma eso.

- Bueno, pues no sé, no le veo mucho sentido. Si quieres que te diga la verdad, no le veo mucho sentido a ir con críos tan chicos. Creo que son conciertos para adultos y los críos a esas edades están mejor tirando piedras o haciendo cosas de críos. Pero bueno, son bien recibidos todo el mundo. En los conciertos hay muy buen ambiente, muy buen rollito. Cuando empezamos a ver que había tanta gente diferente, pusimos lo de la zona marchosa y zona tranquila. Antes toda la zona de adelante era más de batalla, pero empezaron a ir chavalitos muy jóvenes y con otra manera de ir a los conciertos, para no perder detalle y estar ahí delante. Hacen cola y se pasan horas para estar ahí delante, pero luego no están ahí desmadrados, sino que están más estáticos. Y por eso dividimos una parte de más marcha y otra parte más tranquila. Yo creo que con estas cosas se está viendo muy buen rollo, aunque hay gente muy diferente y eso sí me gusta.

- ¿Cómo se siente cuando hay tanta gente, ya sean periodistas, políticos, músicos, que sienten por usted no ya admiración sino devoción? ¿A un artista eso le intimida o le viene bien para seguir creando?

Escucha el audio Escucha el audio - Lo tienes que gestionar para que te venga bien. A los artistas siempre nos hace falta que nos animen, porque esto no es como hacer una pared, que se puede decir si está bien hecha o no, con medidas. Esto es una cosa que cualquiera te podría decir que es una mierda si a él no le gusta. Entonces yo creo que nos hace falta siempre ese impulso para tener más libertad y más aplomo y para atreverte a arriesgarte más. Para lo que te viene mal es si tú luego te pones el listón demasiado alto y dices «la próxima canción que haga tiene que ser la puta maravilla del mundo». Eso es presión que tú te metes, para eso no debe valer, para pensar que todo lo que tienes que hacer tiene que ser supremo. Pero sí que te viene bien que te animen, por supuesto.

- Cuando uno se autoexige mucho, ¿corre el peligro de caer en el síndrome del impostor?

- Sí, claro. Cuando te exiges mucho y también que no te salga nada, que es peor. Mientras estés haciendo cosas, que a ti mismo te parezca que te lo merezcas o no, no es tan grave. Pero que te quedes en blanco, eso sí es grave. Cuando te exiges mucho, lo más fácil que te pase es eso, que te bloquees.

- El que vaya a los conciertos de Cáceres, donde seguramente mucha gente hará doblete, ¿se encontrará con dos setlists? Es decir, ¿verá alguna modificación en relación al día anterior?

- Todos los conciertos de la gira van a ser diferentes, todos. Unos cambiarán más canciones, otros menos, pero entre los dos de Cáceres cambiarán muchas canciones.

- Y ya para acabar, usted dice que por aquí pasaba un río, por donde ahora no pasa un río y vemos a los chicos de la banda muy sensibilizados con el tema de Palestina. ¿Hay tiempo para arreglar el mundo o lo dejamos ya por imposible?

- Por imposible no hay que dejarlo. No es necesario conseguir un mundo mejor, lo que sí es necesario es luchar para conseguirlo. Eso no hay que dejarlo. El resultado final es lo de menos.