Robe rechazó participar en 'El Madrileño', el gran disco de C. Tangana

Juan Carlos Ramos Plasencia Lunes, 22 de enero 2024, 14:23 Comenta Compartir

Roberto Iniesta ha realizado muchísimas colaboraciones a lo largo de su carrera profesional. Entre los grupos y artistas más destacados a los que ha echado una mano se encuentran Platero y Tú, Marea, Albert Pla, Fito & Fitipaldis, Poncho-K o Reincidentes. Sin embargo, lleva varios años en los que prefiere unir su voz a la de otros. La última ocasión que lo hizo fue en el año 2014, cuando se alió con Ciclonautas para cantar 'Kamikaze del nido', casi más por deferencia hacia Alén Ayerdi, batería de Ciclonautas y también de Marea, que es además el mánager de Robe.

Desde entonces, ha recibido muchas propuestas y a todas ha dicho que no. «Yo para cantar algo de alguien me lo tengo que creer», ha manifestado más de una vez Roberto Iniesta. Uno de los últimos que le propuso una colaboración fue C. Tangana, tal y como reconoció el rapero este domingo en La Sexta, en el estreno de temporada de 'Lo Évole'.

C. Tangana quería que participara en el disco 'El Madrileño', editado el 26 de febrero de 2021 y que ha sido cuatro veces disco de platino. En ese álbum aparecen hasta 14 invitados, entre los que se encuentran grandes nombres de la música en español como Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Niño de Elche, La Húngara o Kiko Veneno.

C. Tangana quiso que Estopa y Roberto Iniesta pusieran su voz en el álbum, aunque los hermanos David y José Muñoz no se animaron -«fue una puñalada en el pecho para mí»- y al líder de Extremoduro no le acabó de convencer el tema propuesto por C. Tangana.

«Le estuve diciendo «eres de los mejores escritores de España, solo te supera Kiko Veneno»», bromeaba Pucho para luego matizarlo: «Eso no se lo dije porque diría 'Tú quién coño eres para decir nada'. Pero sí le dije «te admiro muchísimo, tío, escribes que flipas».

El cantante intentó hacer del disco algo conceptual con el ánimo de ahondar en «la búsqueda de la canción española», que necesariamente pasaba por contar con el testimonio de Robe. Para ello, compuso un tema pensando en el extremeño.

«Lo intenté. Tengo una canción que se llama 'Un pisito en la M-30' que está claramente inspirada en cómo él escribe, cómo hace las imágenes, incluso en su forma de cantar. Me dijo que estaba bien pero que el estribillo era un poco cursi», aclaró en el programa de La Sexta.

Esta breve participación de C. Tangana en el estreno de la temporada de 'Lo de Évole' ha provocado las bromas y alguna que otra crítica entre los fans del propio C. Tangana y también en los de Extremoduro o Robe. A algunos admiradores de Pucho les ha molestado el rechazo de Robe y eso de que «el estribillo era un poco cursi»; a los de Extremoduro, que C. Tangana no recordara el nombre del placentino en el transcurso de la entrevista.

«Había muchas ideas de a quién involucrar en el disco. A Extremoduro, ¿cómo se llama…?», reflexionaba el músico madrileño. Rápidamente Jordi Évole, al quite, completó la frase: «¡Hostia! Robe».