Robe vuelve a Cáceres

Hace justamente diez años, el sábado 24 de mayo de 2014, Robe Iniesta dio un concierto en el estadio Príncipe Felipe de Cáceres con su ... grupo de toda la vida: Extremoduro. Fue un espectáculo clamoroso ante 15.800 espectadores. Además, había 60 camareros en la barra de Tribuna, 40 en la de Preferencia y 20 entre el público, una decena de vendedores de merchandising, medio centenar de policías y otro medio centenar de vigilantes y porteros más el personal técnico y diferentes coordinadores.

En ese concierto se dieron dos particularidades: una fue que, a pesar de ser en un estadio, no se podían ocupar los 8.000 asientos de la grada y para sentarse en Tribuna había que conmover a Bibi, la mujer de Robe. Yo lo conseguí, pude sentarme y ver desde lo alto, para luego contarlo, el césped del campo de fútbol convertido en pasto seco, la entrada triunfal en el estadio de Manolo Chinato, poeta, letrista de Extremoduro y personaje popular, casi idolatrado por los fans de Robe, a quienes firma cientos de autógrafos en cada concierto, y cuatro espectáculos en uno: la gente, la música, el tumulto ante las barras, donde cuatro chicas y un chaval controlaban las cajas del dinero y miraban al trasluz cada billete para certificar su validez a ojo. El cuarto espectáculo era la final de la Champions, que enfrentaba al Real Madrid y al Atlético de Madrid: pudimos ver en grandes pantallas el famoso gol de Sergio Ramos rematando un córner, que se convirtió desde esa noche en la peor y más recurrente pesadilla de los atléticos.

Entre el acceso, el fútbol y la música, el espectáculo duró siete horas. El concierto en sí no empezó hasta las 23.45, cuando acabó el fútbol. Entonces, sonó una música solemne, descendió del cielo un contenedor con cierta majestuosidad, su aterrizaje fue estrepitoso y sobre el escenario apareció Extremoduro, que regresaba, 27 años después, al lugar del 'crimen', a la ciudad donde todo empezó. Sí, porque Cáceres es fundamental en la historia de Robe y se nota en un detalle: en su gira 2024, va a tocar en 33 recintos (entre ellos, el 17 de agosto, el campo de fútbol de Almendralejo), pero serán 34 conciertos porque en el Hípico de Cáceres doblará: el viernes y el sábado de esta semana, Robe vuelve a Cáceres con casi todo el papel vendido. Y vuelve 37 años después de que comenzara todo en el pub Por Ejemplo de la ciudad cacereña.

Pocos saben que Extremoduro inventó el crowfunding. Fue en el año 1987. Para financiar su primera maqueta de manera colectiva, vendieron 250 papeletas a mil pesetas cada una. Además de la maqueta, dieron su primer concierto en el Por Ejemplo. El estreno de Extremoduro tuvo lugar en febrero y los empresarios del pub, Isidro y Valentín Timón y Nemesio Vivas, los contrataron sin haberlos escuchado. A eso se le llama tener vista e intuición comercial y musical.

«Un técnico de Radio Nacional de España en Mérida nos había hablado de que Robe y Fanta habían montado un grupo y los contratamos para un ciclo de conciertos de rock que habíamos montado. El pub se llenó con 500 personas», me contó Isidro Timón hace unos años. El incansable emprendedor cultural cacereño, hoy impulsando el proyecto teatral Maltravieso, guardaba incluso el cartel de aquel concierto bautismal e histórico. Robe se lo había pedido en alguna ocasión e Isidro se lo quiso entregar tras un concierto de Extremoduro en Cáceres en el año 2012, «pero no me dejaron entrar los de seguridad y me lo llevé». El próximo viernes, Robe vuelve a Cáceres y llenará como hace 37 años en el Por Ejemplo, como hace 20 años en el Príncipe Felipe.