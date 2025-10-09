Plasencia sienta las bases para el desarrollo urbanístico completo del Berrocal

Plasencia está más cerca de culminar el desarrollo urbanístico del barrio del Berrocal. Así lo anunció ayer el portavoz del equipo de gobierno, José Antonio ... Hernández, en rueda de prensa previa al pleno ordinario del mes, donde se debatirá la viabilidad de la actuación urbanizadora de la Unidad de Actuación 9 (UA-9), conocida como las traseras del Hostal Real.

Hernández explicó que esta aprobación «permitirá completar el desarrollo de todos los suelos pendientes en el Berrocal», una zona que, según recordó, llevaba varias décadas a la espera de su urbanización. «Con esta aprobación vamos a tener movimiento en los tres suelos del Berrocal que quedaban por desarrollar», señaló el portavoz.

El edil recordó que ya se aprobaron los desarrollos correspondientes a la unidad del Palomar, situada sobre el aparcamiento de la calle Velázquez, y que el Ministerio de Vivienda está impulsando la actuación en los terrenos del antiguo campo de los militares, identificados en el Plan General como Prado de las Mulas.

La UA-9, que se someterá a votación en el pleno, contempla la construcción de 78 viviendas y la urbanización de un espacio actualmente sin desarrollar, situado entre el recinto ferial y la avenida de Salamanca. Hernández avanzó que el proyecto incluirá la creación de nuevos viales y la posibilidad de conectar peatonalmente el Berrocal con el ferial, abriendo así una nueva entrada al barrio.

Los promotores dispondrán de dos meses para presentar el programa de ejecución, lo que permitiría iniciar las obras de urbanización a lo largo del próximo año.

Más proyectos

Hernández subrayó que el movimiento urbanístico no se limita al Berrocal: «Estamos viendo avances en distintos puntos de la ciudad, unos más adelantados que otros». Citó ejemplos como La Vinosilla, Ciudad Jardín, Valcorchero o La Mazuela 2, donde la regularización eléctrica con Iberdrola «ya está resuelta» y permitirá iniciar nuevas promociones en breve.

El portavoz municipal se mostró optimista ante lo que considera un cambio de tendencia en el desarrollo residencial de Plasencia. «Empiezo a mirar con cierto optimismo el desarrollo residencial de la ciudad. Parece que se pisa el acelerador en la ejecución de las distintas fichas del Plan General aprobado hace diez años», afirmó.

Hernández adelantó además que en el próximo pleno se abordará otra unidad de actuación en la avenida de Portugal, y que el Ayuntamiento prepara la venta de suelo municipal y nuevas cesiones para viviendas con Urvipexsa.

«Nuestro objetivo es que en los próximos años la ciudad esté más urbanizada, se completen los huecos pendientes y haya cientos de viviendas disponibles para construir», concluyó.