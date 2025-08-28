Un menor resulta herido grave tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en Plasencia El joven sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y fue trasladado al Hospital Universitario de Cáceres a causa de la seriedad de las lesiones

Juan Carlos Ramos Plasencia Jueves, 28 de agosto 2025, 14:37 Comenta Compartir

Un menor de edad ha sufrido heridas de gravedad tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en el barrio de Miralvalle de Plasencia. El siniestro tuvo lugar a las 23:10 horas de ayer, cuando el joven cayó del vehículo y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo.

Los servicios de emergencia del 112 acudieron al lugar y lograron estabilizar al herido antes de trasladarlo al Hospital Virgen del Puerto. Posteriormente, dada la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital Universitario de Cáceres. La Policía Local mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

Tras el suceso, la Policía Local de Plasencia ha reiterado la necesidad de extremar las precauciones en el uso de los vehículos de movilidad personal (VMP) y ha recordado que «los patinetes eléctricos no son un juguete».

En el marco de la campaña municipal de concienciación, los agentes insisten en la obligatoriedad del casco, el uso recomendado de chaleco reflectante, la prohibición de circular con auriculares y la necesidad de respetar la velocidad máxima de 25 km/h, medidas básicas para reducir el riesgo de lesiones en caso de accidente.

Detenido un menor por conducir sin carnet

Horas antes, la Policía Local intervino en otro suceso en la ciudad, al detener a un menor por un presunto delito contra la seguridad vial. El joven fue sorprendido conduciendo un vehículo a motor sin haber obtenido nunca el permiso de conducción.

La investigación determinó que la titular del vehículo, pareja del menor y mayor de edad, le permitió conducir a sabiendas de su situación. Por ello, ha sido imputada como cooperadora necesaria, figura que acarrea la misma responsabilidad penal que la del autor del delito. El caso será tramitado conforme a lo establecido en la Ley Penal del Menor