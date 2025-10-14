Melo, Manolo y Morgado, en el aniversario de la Peña del Atleti

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Peña Atlética de Madrid Placentina celebró el pasado sábado su tradicional cena con motivo de su aniversario. El 55 cumpleaños reunió a 300 socios y simpatizantes en una emotiva gala en el Hotel Los Álamos. Asistieron los exfutbolistas rojiblancos Paco Melo, Manolo y Sergio Morgado, quienes entregaron al presidente Andrés Martín García una camiseta del Atlético en representación del club. Este correspondió con un obsequio de la peña. A esta noche de homenaje también acudieron el alcalde Fernando Pizarro y el concejal David Dóniga.