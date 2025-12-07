Un hombre resulta herido por inhalación de humo tras un incendio en Plasencia El origen del fuego ha estado en la cocina de una vivienda de la Plaza de los Pinos

Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:05

Una persona ha resultado afectada por intoxicación de monóxido de carbono tras el incendio de una vivienda en Plasencia.

El fuego se ha declarado en un inmueble en el número la segunda planta del número 4 de la Plaza de los Pinos, según informa el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 13.20 horas de este domingo.

Rápidamente se movilizaban a sanitarios, bomberos del SEPEI de la Diputación de Cáceres y agentes de la Policía Nacional y Local.

El hombre de 62 años, herido leve, tras ser atendido por los sanitarios desplazados en una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, no ha precisado ser trasladado a ningún centro hospitalario.