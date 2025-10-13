Felipe González, Ibarra y el presidente de Acciona debaten sobre incendios forestales El Centro Universitario de Plasencia reúne esta semana a científicos y expertos para analizar los retos y soluciones ante los fuegos que amenazan el territorio

El Centro Universitario de Plasencia será escenario los próximos martes y miércoles, 14 y 15 de octubre, del seminario 'Grandes incendios forestales: buscando respuestas', una cita que reunirá a expresidentes, responsables políticos, científicos y técnicos para debatir sobre uno de los mayores desafíos medioambientales del país.

Organizado por la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra (Fundceri), con el patrocinio de Acciona y la colaboración de la Universidad de Extremadura, el encuentro contará con la participación del expresidente del Gobierno Felipe González y el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Fundceri.

El seminario se inaugurará el martes 14 a las 16.00 horas, con un acto presidido por González e Ibarra, acompañados por el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández Salguero, y el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales.

A continuación, tendrá lugar la primera mesa redonda, 'Los grandes incendios forestales', en la que intervendrán Felipe González; Marc Castellnou, jefe del Grupo de Actuaciones Forestales de los Bombers de la Generalitat de Cataluña; Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida, y Federico Grillo, director de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria.

La jornada inaugural se cerrará a las 18.45 horas con la conferencia de la periodista Lorena García, copresentadora del programa 'Espejo público', titulada 'España en llamas. Al otro lado de la pantalla', que abordará la visión mediática de los grandes incendios.

El miércoles 15, las sesiones se retomarán a las 9.30 horas con una mesa redonda sobre la gestión del paisaje y las cargas de combustible, en la que participarán Eduardo Rojas, presidente de PEFC Internacional y exsubdirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; el ingeniero Domingo Molina; José Almódovar, director operativo regional de Castilla-La Mancha, y Arantza Pérez Oleaga, directora forestal de la Asociación Española del Sector del Papel y Cartón.

A las 11.30 horas, se abordará la ordenación del territorio y la integración del paisaje y paisanaje, con intervenciones de Fernando Pulido, profesor de la Universidad de Extremadura y director del proyecto Mosaico; Julián Juárez, Fidel del Barrio y José María Llovet, entre otros expertos. La mañana concluirá con una conferencia sobre el gran incendio de Jarilla, a cargo de responsables del Infoex del norte de Extremadura.

Por la tarde, a las 15.30 horas, José Lumbers, responsable de biomasa de Acciona Energía, presentará la planta de biomasa de Logrosán como ejemplo de respuesta sostenible frente a los grandes incendios forestales.

A las 16.00 horas, se abrirá un bloque de conferencias internacionales con Joaquín Ramírez, asesor del CalFire de California; Paulo Fernandes, profesor de la Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal), y Andrés Tuset, experto en gestión de incendios en la Europa mediterránea.

Las últimas intervenciones, a partir de las 18.00 horas, tratarán sobre el papel del Infoex y Protección Civil, las políticas públicas de gestión forestal y las zonas estratégicas de gestión adaptativa frente al fuego.

El seminario concluirá con la lectura de conclusiones a cargo de Francisco Castañares, exdirector de la Agencia de Medio Ambiente de Extremadura, y la clausura por parte de Rodríguez Ibarra.

Las jornadas nacen, según Fundceri, ante la necesidad de reflexionar sobre incendios cada vez más grandes, catastróficos y recurrentes, que este verano han arrasado más de 50.000 hectáreas en Extremadura.