HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los conciertos de Sanguijuelas del Guadiana este verano. Hoy

El concierto de Sanguijuelas del Guadiana en Plasencia se traslada a la Torre Lucía

Las actuaciones con motivo del Día de las Lenguas Extremeñas del día 27 no se podrán celebrar en la Plaza Mayor ante la coincidencia de la Feria Resotex

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:10

El esperado concierto de Sanguijuelas del Guadiana, que se tenía que celebrar en la plaza Mayor de Plasencia el próximo sábado 27 de septiembre, se ... traslada finalmente a la Torre Lucía. La decisión responde a la coincidencia de fechas con la Feria Transfronteriza de Moda Sostenible Resotex, que ese mismo fin de semana ocupará la plaza Mayor con las tradicionales casetas de madera en las que artesanos y productores exhiben sus trabajos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  2. 2 Sorprendido mientras sobrevolaba un dron en en zona restringida del aeropuerto de Badajoz
  3. 3 Muere Manel Píriz, el vendedor más veterano y querido de la feria de la loza de Elvas
  4. 4 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína
  5. 5 David Muñoz, de Estopa, se matricula en la universidad: esta es la carrera que va a estudiar
  6. 6 El contundente mensaje de un influencer sobre Badajoz: «Quien insulta esta ciudad es un auténtico ignorante»
  7. 7 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía
  8. 8

    Muere atropellada una joven leonesa que estaba de Erasmus en Nápoles
  9. 9 Estos son los cortes de tráfico en la A-5 y los desvíos alternativos hasta el próximo viernes
  10. 10 Dos nuevos casos confirmados de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El concierto de Sanguijuelas del Guadiana en Plasencia se traslada a la Torre Lucía

El concierto de Sanguijuelas del Guadiana en Plasencia se traslada a la Torre Lucía