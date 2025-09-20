El concierto de Sanguijuelas del Guadiana en Plasencia se traslada a la Torre Lucía
Las actuaciones con motivo del Día de las Lenguas Extremeñas del día 27 no se podrán celebrar en la Plaza Mayor ante la coincidencia de la Feria Resotex
Juan Carlos Ramos
Plasencia
Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:10
El esperado concierto de Sanguijuelas del Guadiana, que se tenía que celebrar en la plaza Mayor de Plasencia el próximo sábado 27 de septiembre, se ... traslada finalmente a la Torre Lucía. La decisión responde a la coincidencia de fechas con la Feria Transfronteriza de Moda Sostenible Resotex, que ese mismo fin de semana ocupará la plaza Mayor con las tradicionales casetas de madera en las que artesanos y productores exhiben sus trabajos.
El concierto forma parte del minifestival musical organizado en el marco del Día de las Lenguas Extremeñas, una cita cultural que combina talleres, mesas redondas y actuaciones con el objetivo de difundir y reivindicar la riqueza lingüística y tradicional de la región.
El cartel musical lo integran Chispa (20.00), Canchalera (21.00), Fonal (21.45) y, como cierre de la jornada, Sanguijuelas del Guadiana, que a las 22.30 horas pondrán el broche final a la programación.
El Día de las Lenguas Extremeñas arrancará a las 10.30 en Las Claras con el acto inaugural, seguido de un taller artístico sobre el extremeño y su memoria (11.30) y un taller de baile y música tradicional (12.30). A las 13.30 tendrá lugar el acto institucional, y media hora más tarde, se entregará el premio Lenguas d'Estremaúra. El congreso retomará su actividad a las 17.00 con mesas redondas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.