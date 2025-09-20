El concierto de Sanguijuelas del Guadiana en Plasencia se traslada a la Torre Lucía

El esperado concierto de Sanguijuelas del Guadiana, que se tenía que celebrar en la plaza Mayor de Plasencia el próximo sábado 27 de septiembre, se ... traslada finalmente a la Torre Lucía. La decisión responde a la coincidencia de fechas con la Feria Transfronteriza de Moda Sostenible Resotex, que ese mismo fin de semana ocupará la plaza Mayor con las tradicionales casetas de madera en las que artesanos y productores exhiben sus trabajos.

El concierto forma parte del minifestival musical organizado en el marco del Día de las Lenguas Extremeñas, una cita cultural que combina talleres, mesas redondas y actuaciones con el objetivo de difundir y reivindicar la riqueza lingüística y tradicional de la región.

El cartel musical lo integran Chispa (20.00), Canchalera (21.00), Fonal (21.45) y, como cierre de la jornada, Sanguijuelas del Guadiana, que a las 22.30 horas pondrán el broche final a la programación.

El Día de las Lenguas Extremeñas arrancará a las 10.30 en Las Claras con el acto inaugural, seguido de un taller artístico sobre el extremeño y su memoria (11.30) y un taller de baile y música tradicional (12.30). A las 13.30 tendrá lugar el acto institucional, y media hora más tarde, se entregará el premio Lenguas d'Estremaúra. El congreso retomará su actividad a las 17.00 con mesas redondas.