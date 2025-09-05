El Día de las Lenguas d'Estremaúra sonará a Sanguijuelas del Guadiana El grupo extremeño pondrá la música al Día de las Lenguas de Extremadura, que se celebrará en Plasencia el próximo 27 de septiembre

«El grupu estremiñu pondrá la música al Día de las Lenguas d'Estremaúra en Prasencia». Así, en estremeñu puro, podría anunciarse la nueva aventura de las Sanguijuelas del Guadiana. Y no es casualidad: estos jóvenes, uno de los grupos emergentes que más está dando que hablar en Extremadura, siguen sumando hitos a su carrera. Con su frescura, su acento sin filtros y ese sabor regional cargado de identidad, se convierten ahora en la banda sonora del VIII Día de las Lenguas de Extremadura, que tendrá lugar el sábado 27 de septiembre en la localidad cacereña de Plasencia.

Día de las lenguas de Extremadura

Habrá actividades como con talleres, mesas redondas y charlas, así como una actuación del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana, respaldada por el Centro de la Música y las Artes Escénicas de Extremadura (Cemart).

Actividades culturales, académicas y de entretenimiento que buscan «celebrar las lenguas autóctonas de la región reconocidas como tal por la Unesco, como el castúo, la fala y el portugués rayano».

Los actos se comenzarán con la inauguración oficial de la Jornada en el Centro Cultural 'Las Claras', y posteriormente, se desarrollarán talleres temáticos de lengua, música y cultura en el propio centro cultural.

A partir de las 17.00 horas se abrirán nuevas mesas de debate para hablar de las lenguas desde el punto de vista asociativo, municipal, social y juvenil.

Estas mesas contarán con la presencia, entre otros, de integrantes del grupo Sanguijuelas de Guadiana y del divulgador Aníbal Martín, así como representantes de colectivos de otras Comunidades que expondrán su trabajo y su experiencia.

El 'Día de las Lenguas D'Estremaúra' culminará a partir de las 20,00 horas en la Plaza Mayor con las actuaciones musicales de Grupo Chispa, Fonal, Canchalera y Sanguijuelas del Guadiana, que pondrán el colofón a esta celebración que trata de poner en valor el patrimonio lingüístico de Extremadura.

