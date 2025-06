Carlos Baute hace vibrar a 7.000 personas en el arranque de las Ferias de Plasencia

J. C. R.

Las Ferias y Fiestas de Plasencia no podían haber comenzado de mejor manera: con ritmo, con emoción y con un Carlos Baute entregado al máximo sobre el escenario. Pocos artistas logran conectar con el público de la forma en que lo hizo el venezolano en la noche de este miércoles, en un concierto que congregó a unas 7.000 personas en la Plaza Mayor, convertida por un rato en la pista de baile más animada del norte de Extremadura.

Aunque el cartel anunciaba que el concierto comenzaría a las 23.30, Baute no se hizo esperar. Todo lo contrario. Pisó el escenario un cuarto de hora antes de lo previsto. Ya no cabía un alfiler en el corazón de la ciudad. Desde ese instante, la noche fue suya. Vestido con su habitual estilo desenfadado y con una sonrisa permanente, el cantante dio el pistoletazo de salida a las Ferias con un repertorio que recorrió más de dos décadas de éxitos, desde los ritmos tropicales de sus inicios hasta sus colaboraciones más actuales.

El público, entregado desde el primer acorde, no paró de bailar durante la hora y media que duró el espectáculo. No hubo un solo rincón de la plaza donde alguien no se moviera al ritmo de canciones habituales en las grandes radiofórmulas. Pero fue en el tramo final cuando llegó el clímax de la noche: los himnos imperecederos como 'Te regalo', 'Angelito' y, por supuesto, 'Colgando en tus manos'. Baute jugó con la expectación del respetable, amagando varias veces con el inicio de su gran hit junto a Marta Sánchez, hasta que finalmente lo soltó como una traca final que desató la locura colectiva.

Una de esas veces en las que amagó con 'Colgando en tus manos' fue a través de un curioso giro musical: una versión rock que desconcertó (para bien) a más de uno y sirvió como puente hacia otro momentazo inesperado de la noche. Y es que entre bachatas y reguetones, la banda del cantante sorprendió con una contundente interpretación del clásico 'Highway to Hell' de AC/DC. Fue el momento perfecto para que los músicos se lucieran y mostraran que el talento sobre el escenario no se limita solo al que lleva el micrófono.

Pero Baute no se quedó atrás. Más allá de su calidad vocal, que sigue intacta, el venezolano demostró que también tiene cintura: se deslizó con bachata, puso picante con pasos de salsa y se metió al público en el bolsillo con sus coreografías llenas de energía. Hubo sensualidad, hubo carisma, y sobre todo, hubo una conexión sincera con los asistentes.

Se ganó las simpatías de los fans tras gritar Plasencia en varias ocasiones, mucho más cuando declinó el gentilicio de sus habitantes de forma correcta: placentinos. Eso desató aún más los vítores y aplausos de un público que no quería que la noche terminara. Los móviles iluminaban el cielo como luciérnagas modernas, capturando un recuerdo imborrable de una velada que, sin duda, quedará en la memoria colectiva de estas ferias. Carlos Baute no solo inauguró las fiestas, sino que puso el listón muy alto para lo que viene.

