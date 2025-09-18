HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fernando Pizarro y María Guardiola, en la última Semana Santa de Plasencia. J. C. R.

La Cámara de Comercio de Cáceres celebra el reconocimiento a la Semana Santa de Plasencia

La entidad empresarial valora el impulso turístico y económico que supondrá la declaración de Interés Turístico Nacional para el norte de la región

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:07

La Cámara de Comercio de Cáceres ha mostrado su «satisfacción y entusiasmo» por la declaración de la Semana Santa de Plasencia como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento otorgado por la Secretaría de Estado de Turismo que resalta el valor histórico, cultural y turístico de una de las celebraciones más emblemáticas de Extremadura.

Para el presidente de la institución cameral, Gabriel Álvarez Arroyo, esta distinción «supone un merecido reconocimiento a los esfuerzos de la comunidad local, ciudadanos, cofradías e instituciones que, año tras año, trabajan para preservar y enriquecer esta emblemática celebración».

Álvarez Arroyo destacó que este reconocimiento supondrá para el turismo y la economía local y autonómica «un revulsivo de gran magnitud», especialmente tras los incendios que han afectado a gran parte del territorio cacereño, como el Valle del Jerte, Valle del Ambroz o Las Hurdes.

Asimismo, subrayó que la declaración representa una gran oportunidad para el desarrollo económico y turístico de la comarca, posicionando la Semana Santa de Plasencia como un atractivo de primer nivel dentro de la oferta turística regional y nacional. Este impulso incrementará, dicen, la afluencia de visitantes y beneficiará directamente a la hostelería, el comercio, el sector turístico y otros negocios del tejido productivo de la provincia.

