La Semana Santa de Plasencia consigue la declaración de Interés Turístico Nacional Se suma al listado de 164 celebraciones españolas que cuentan con esta catalogación, y la novena que lo consigue en Extremadura

Un momento de la celebración del Sábado Santo a su paso por la Catedral de Plasencia.

Juan Carlos Ramos Plasencia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:13 Comenta Compartir

La Semana Santa de Plasencia ya es oficialmente Fiesta de Interés Turístico Nacional. La Secretaría de Estado de Turismo acaba de otorgar esta distinción tras el informe favorable de la Junta de Extremadura y la verificación de que el expediente presentado por el Ayuntamiento cumplía con todos los requisitos establecidos en la normativa ministerial.

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, tras conocer la noticia, ha asegurando que «esta declaración de Interés Turístico Nacional la Semana Santa de Plasencia es algo en lo que creíamos desde hace tiempo, gracias al trabajo intenso de mucha gente que lo ha hecho posible a lo largo de este último año y medio. Hemos podido presentar un expediente que ha convencido al Gobierno de España para que nuestra Semana Santa sea declarada de Interés Turístico Nacional».

El regidor ha subrayado la labor realizada por la Concejalía de Turismo, responsable de «la coordinación y de conseguir las aportaciones de las distintas instituciones y administraciones para alcanzar la primera declaración nacional de una fiesta en Plasencia».

«Unidad y participación de todos»

Pizarro ha recordado que este objetivo se había intentado conseguir con anterioridad, pero ha hecho posible esta ocasión a través de «la unidad y la participación de todos».

El alcalde ha insistido en el impacto que tendrá este reconocimiento: «Formar parte de una lista de Interés Turístico Nacional aporta a Plasencia una promoción muy importante. Se reconoce, también de manera internacional, la posibilidad de que mucha gente no solo conozca nuestra Semana Santa, sino también a la propia Plasencia».

Finalmente, Pizarro ha concluido que «el hito que hoy conseguimos es un hito que nos hace mucho mejores, más fuertes y nos convierte en un destino turístico fundamental en el conjunto de nuestro país y de Europa».

800 años de historia

La Semana Santa de Plasencia cuenta con más de 800 años de historia ininterrumpida, lo que la convierte en la celebración religiosa más antigua de Extremadura. Sus procesiones, organizadas por doce cofradías y hermandades, recorren el casco histórico —declarado Bien de Interés Cultural— entre calles, plazas y monumentos, ofreciendo una estampa única que aúna tradición, espiritualidad y patrimonio.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha remarcado que esta Semana Santa «se ha convertido en una celebración única en Extremadura y en toda España», fruto de su arraigo y de la implicación de los placentinos y placentinas, lo que le otorga además un gran atractivo turístico.

Con este reconocimiento, la Semana Santa placentina se suma al listado de 164 celebraciones españolas que cuentan con esta catalogación, siendo la novena en Extremadura.