Hogueras en la provincia de Cáceres y mercados navideños pacenses este fin de semana

Extremadura sigue con su programación navideña este fin de semana después de que las plazas de toda la región se iluminaran para dar la bienvenida a la época más mágica del año.

Este puente de diciembre puedes disfrutar paseando por los mercados navideños de Badajoz o conocer la recientemente declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional Los Escobazos en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera. Son muchos los planes que ofrece la región extremeña.

Badajoz Mercados navideños y conciertos

Este año Badajoz acoge más mercados navideños que nunca. Obligatorio pasear por las casetas en San Francisco, Conquistadores y la plaza de Santa María este fin de semana para embriagarse del ambiente navideño, y ya de paso, hacer alguna que otra compra.

El tradicional mercado navideño de todos los años en el Paseo de San Francisco dispone de cuarenta puestos relacionados con la época, escenario y dos carpas, y este año hay un segundo punto municipal, el nuevo mercado de la plaza de Santa María, en pleno Casco Antiguo. Aunque este espacio cerró tres días después de su inauguración, va a reabrir este jueves junto con la exposición de dioramas y el belén monumental. Las cinco nuevas casetas que se han instalado en este lugar podrán visitarse de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Una hora más las vísperas de festivo, los viernes y los sábados.

Por otro lado, el Corte Inglés ha inaugurado por primer vez un mercado navideño en la plaza de Conquistadores. Este cuenta con diez casetas y un escenario donde se llevarán a cabo actuaciones como la de este sábado con el Mago Christian Magritte, de 18.30 a 20.30.

Una nueva edición del Encuentro Nacional de Familias de Down España, que en este 2024 organiza en coordinación con la asociación Down Badajoz, tendrá lugar del 5 a 8 de diciembre en la ciudad pacense. Será un espacio para compartir experiencias, aprendizajes con los mejores expertos y expertas en síndrome de Down y para disfrutar en familia de un fantástico programa de actividades de ocio.

Para los amantes de la música, el Concierto Extraordinario Día de la Constitución a cargo de la Banda Municipal de Música de Badajoz estará en el Teatro López de Ayala este viernes desde las 19.30 hasta las 20.30 horas.

También en el Chatnoir habrá música en directo este puente. Doble ración de la banda 'Infarto', desde Pontevedra (Galicia). El viernes a las 21.30 horas estarán arropados por 'Fix' y el sábado a las , por los recién seleccionados por Badafest, 'Veora'. Las entradas serán a cinco euros.

Cáceres Mucha música

Este viernes a las 20 horas Rokipankis ofrece un concierto en la sala Boogaloo.

Si eres fan de Extremoduro, 'Pedrá', estará este viernes en el Gran Teatro de Cáceres a las 20.30 horas para ofrecer un tributo del grupo placentino. El show de Pedrá (Tributo a Extremoduro) se compone de los temas del grupo más importante e influyente del rock nacional de los últimos tiempos, haciendo recorrido extenso por toda su discografía, desde 'Rock Transgresivo' hasta 'Para todos los públicos'. Las entradas pueden encontrarse a 16 euros anticipadas y a 20 euros el día del concierto.

Más música encontramos el sábado a partir de las 17.30 horas en El Corral de las Cigüeñas, donde actuará The Ruffos.

En el capítulo teatral, el domingo en dos pases, uno a las 12 y otro a las 17 horas. la sala Maltravieso acoge la propuesta familiar 'Hugo', una pieza que habla sobre el TEA (Trastorno del Espectro del Autismo).

Mérida Navidad, teatro y visitas

Estos días se puede visitar el mercado de Navidad y Artesanía que está instalado en la plaza del Templo de Diana. Este espacio acoge también numerosas actividades como talleres, actuaciones musicales o cuentacuentos.

La Basílica de Santa Eulalia acoge el viernes, a las 12 horas, el pregón de Santa Eulalia a cargo del arzobispo de Mérida-Badajoz, Fray José Rodríguez Carballo y en el que intervendrá el Coro Manuel Domínguez.

La delegación de Comercio organiza oste sábado, en la Plaza del Padre Panero (barriada de La Antigua) diferentes actividades lúdico-culturales con el objetivo de dinamizar el comercio y favorecer el consumo de proximidad en la zona. A las 11.30 horas habrá teatro familiar 'El último reto' y a las 13 horas tendrá lugar la actuación musical de MaraviJazz Trío. Además, también habrá dinamización en las calles con el escenario móvil de Swing Caraband.

También el sábado a las 12 horas tendrán lugar una visitas turística teatralizada bajo el nombre de 'Buscando a Remo'. La salida se realizará desde la Loba Capitolina.

Además, el domingo a las 19.30 horas se estrenará en la alcazaba el musical 'Eulalia, la Bienhablada', a cargo de la Banda de Música de Mérida, la Joven Orquesta Ciudad de Mérida y el Coro Caesar.

El lunes a las 23 horas, y tras finalización de la Procesión de Vísperas de la Mártir Santa Eulalia, se podrá disfrutar de un gran espectáculo de más de 200 drones con motivo del 30 aniversario del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, en la zona del Puente Romano y Rotonda de La Loba.

Provincia de Badajoz Ferias gastronómicas y festival de Las Grullas

La Mycosfera 2024, Feria del Níscalo celebra su sexta edición los días 6 y 7 de diciembre en Castilblanco. En pleno Puente Festivo se celebrará un evento de turismo gastronómico donde se aprenderá todo lo necesario sobre las setas y la micología.

En la Plaza de España de Calera de León, los días 6 y 7 de diciembre se celebra la XIII Feria del Piñón. Con ruta senderista, actividades gastronómicas y culturales, así como puestos de venta.

El sábado, 7 de diciembre, en el Parque Periurbano de Conservación y Ocio «Moheda Alta» de Navalvillar de Pela se celebra el Festival de las Grullas 2024. Entre sus muchas actividades se encuentran un desayuno y una ruta para ver las grullas, un taller de fotografía de aves y degustación de migas extremeñas.

Plasencia Ruta por los Belenes

En la capital del Jerte se puede disfrutar estos días de una ruta por los belenes. Tiene cuatro grandes escenarios y todos los montajes están situados en lugares emblemáticos del casco histórico como el Centro Cultural Las Claras, la Casa del Deán y las iglesias de San Nicolás y Santo Domingo.

El sábado a las 12 horas el teatro Alkázar acogerá el espectáculo familiar Sueños.

Provincias de Cáceres Los Escobazos, la Encamisá y las Lumnarias Porreteras

En torno a 13.000 personas espera recibir este año Jarandilla de la Vera con motivo de la celebración de Los Escobazos, recientemente declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, cuyo principal actividad tendrá lugar en la noche del 7 de diciembre.

También Torrejoncillo celebra la noche del 7 de diciembre su fiesta grande de La Encamisá. Todo un pueblo vive con fervor, vítores y proclamas en honor a María Inmaculada. El momento álgido se vive cuando sale el Estandarte de la iglesia de San Andrés Apóstol bajo el estruendo de las salvas que lanzan los escopeteros.

Pastelerías y restaurantes muestran sus repostería más tradicional en una nueva edición de Coria en Dulce. El Ayuntamiento organiza la tercera edición de este evento gastronómico que celebra durante todo el mes de diciembre la riqueza de la repostería artesanal de pastelerías y restaurantes de la localidad. La cita ofrece desde los pasteles tradicionales hasta las creaciones de vanguardia más exquisitas, pasando por turrones, polvorones, roscos y otras delicias para degustar en la tradición navideña. Como novedad este año se desarrollará durante todo el mes de diciembre, aunque durante el puente festivo de la Inmaculada Concepción (del 6 al 9 de diciembre) las Hermanas Franciscanas abrirán de nuevo las puertas del Convento de la Madre de Dios.

Por otro lado, Salorino celebra la fiesta de las Lumnarias Porreteras durante el Puente de Diciembre. La Luminaria con la degustación de dulces con chocolate será el día 7 de diciembre a las 19.00 horas.

Cabezabellosa celebra los días 6 y 7 de diciembre sus jornadas del Cabrero que alcanza ya su octava edición. Habrá un taller de elaboración de quesos, la recreación de una majá o degustación de dulces típicos.

Los días 6 y 7 de diciembre Montánchez celebra las Jornadas Gastronómicas sobre el Cerdo Ibérico. Habrá una escenificación de la matanza tradicional, también talleres, rutas de senderismo y degustaciones en los stands habilitados para las jornadas.

Aquí termina la selección, aunque son muchos más los planes previstos en la región.

¡A disfrutar!