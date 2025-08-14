El Festival Medieval de Alburquerque, Periferias, Las Troyanas y La Zaragutía Mora, atractivos del puente

Alba Alcázar Crespo Jueves, 14 de agosto 2025, 17:13 | Actualizado 18:19h. Comenta Compartir

Extremadura se llena de festivales, ferias y conciertos. En la provincia de Badajoz, el fin de semana viene cargado de propuestas para todos los gustos. En la provincia de Badajoz, el fin de semana viene cargado de propuestas para todos los gustos. La villa de Alburquerque se vestirá de época con su Festival Medieval, que llenará las calles de actividades, talleres y espectáculos hasta el domingo. En Fuente de Cantos, la Feria del Jubileo ofrecerá concursos, exhibiciones, música y baile para toda la familia. Casas de Reina cerrará el telón del Festival de Regina y Alconchel celebra su Zaragutía Mora. En Fregenal de la Sierra, el Festival Internacional de la Sierra reunirá danzas, música y tradiciones populares de distintos países, mientras que en Monesterio se podrá participar en talleres artesanos el sábado por la tarde. Además, San Vicente de Alcántara vivirá la Noche en Blanco con la apertura de monumentos y propuestas culturales en un ambiente festivo que se prolongará hasta la madrugada.

Badajoz y provincia

En la ciudad pacense continúa el programa de 'Badajoz, la ciudad encendida'. El sábado 16 de agosto podrás disfrutar de un espectáculo en los Jardines de la Alcazaba denominado 'Serpentina' a las 22.00 horas. Comko cada fin de semana, también podrás disfrutar de diferentes visitas guiadas temáticas como Badajoz Siniestro' y por el Fuerte de San Cristóbal los días 14 y 17 de agosto respectivamente.

Del 14 al 16 de agosto, la villa de Alburquerque se transforma en un auténtico escenario medieval con su Festival Medieval 2025, donde los vecinos participan activamente y se desarrollan actividades lúdicas, talleres y espectáculos que evocan el pasado. Al mismo tiempo, entre el 14 y el 17 de agosto, Fuente de Cantos celebra la Feria del Jubileo con concursos, exhibiciones, bailes, música y muchas más actividades para todos los públicos.

En Casas de Reina, el Festival de Regina 2025 continúa hasta el 15 de agosto, ofreciendo teatro en un enclave histórico e incluyendo obras del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. La comarca también acoge eventos culturales como el Festival Internacional de la Sierra en Fregenal de la Sierra, una cita de referencia con música, danzas y tradiciones populares de distintos países.

En Monesterio, el 16 de agosto de 20:15 a 21:45, se realizarán talleres participativos de mosaicos de vidrio y marcapáginas dentro del Festival de los Oficios Artesanos de la provincia. Por su parte, San Vicente de Alcántara celebra la Noche en Blanco 2025 con la apertura de monumentos y actividades de entretenimiento en la calle, creando un ambiente festivo nocturno en distintos puntos de la localidad.

Mérida

'Las troyanas', clásico de Eurípides, llega al Teatro Romano de Mérida dentro del Festival Internacional de Teatro Clásico 2025 para narrar la historia de las mujeres troyanas capturadas tras el saqueo de Troya, quienes aguardan el sorteo que decidirá su destino. Las funciones se celebrarán del 13 al 17 de agosto, a las 22:45 horas.

En la plaza de las Méridas del Mundo podrás disfrutar del mercado de artesanía del 14 al 17 de agosto. Se podrá encontrar artesanía de cosmética natural, ilustración, mosaicos, figuras de madera, pokeballs, textil y joyería, entre otros productos artesanos. También cuenta desde este jueves 14 de agosto con diferentes actividades.

Continúa el ciclo de cine al aire libre con la proyección de la película 'Lilo, mi amigo el cocodrilo' el viernes 15 de agosto a las 22.30 horas en el Parque de las Siete Sillas.

Cáceres y provincia

Entre el 11 y el 15 de agosto, Jaraíz de la Vera celebra las Fiestas del Tabaco y el Pimentón 2025, ofreciendo actividades para todos los públicos en torno a sus productos emblemáticos. Al mismo tiempo, del 13 al 16 de agosto, Santibáñez el Alto se llena de música, charangas, orquestas y actividades infantiles con su tradicional Feria de Agosto.

Del 14 al 17 de agosto, Ceclavín recibe a los emigrantes que regresan al pueblo y a sus familias, celebrando con charangas, bailes y espectáculos durante las Fiestas del Emigrante. El 15 de agosto, Malpartida de Plasencia acoge la XXXVI Subida al Cerro Canalizo y el XXXII Memorial Goyo, que se desarrollan de 9:30 a 14:00 horas. Ese mismo día, Portaje se convierte en escenario del Festival Flamenco «Camarón de la Isla», una cita que reúne a artistas locales y nacionales en honor a la leyenda del cante.

Desde el 15 hasta el 26 de agosto, el Festival de Cine Periferias recorre cinco localidades de la Sierra de Gata, Villamiel, Trevejo, Hernán Pérez, Santibáñez el Alto y Acebo, con largometrajes, cortometrajes y diversas actividades culturales.

Plasencia

Del 6 al 15 de agosto, la Catedral de Plasencia abre el retablo de la Virgen de la Asunción, únicos días del año en los que se puede contemplar la imagen del Misterio. Del 4 al 26 de agosto, se celebrará Verano Activo 2025, un programa de talleres gratuitos para jóvenes de entre 12 y 26 años en la Casa de la Juventud (Puerta Berrozana), organizados por la Concejalía de Juventud, con inscripciones disponibles mediante código QR en el cartel oficial.