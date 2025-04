Folk, 'La tumba de Antígona' y la Feria de Quintana de la Serena, entre los eventos más especiales del fin de semana

Lorena Sánchez Jueves, 18 de agosto 2022 | Actualizado 19/08/2022 08:01h. Comenta Compartir

Este fin de semana continúan los distintos eventos que dan un toque de entretenimiento para todos los públicos en distintas partes de Extremadura. Especial atención hay que prestar a los pueblos, ya que en muchos de ellos comienzan sus ferias patronales y fiestas populares o han organizado festivales y exposiciones.

Badajoz Exposiciones

En la ciudad de Badajoz se podrá disfrutar el viernes de dos exposiciones: 'Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso' y 'Pueblos Colonos'. La primera de ellas se ubicarará en la Sala Vaquero Poblador y la segunda, en El Hospital, en la Plaza de San Atón.

Al día siguiente se inagurará en el Espacio Cultural Santa Catalina la exposición 'Luz verdadera', del artista Santiago Ydáñez Ydañez.

Y el domingo se proyectará la película 'El secreto de la pirámide' a partir de las 22.00 horas, dentro del Cine de Verano en el Parque de la Legión.

Cáceres Actividades variadas

El viernes finalizan los conciertos de Pedrilla a las 22.00 horas después de cinco espectáculos musicales. En este caso, la protagonista será Valerie Ekoume, una cantante francesa camerunesa que creció escuchando varios estilos musicales de rumba congoleña y leyendas de música pop como Michael Jackson. Todos ellos han sido sus referentes.

Doble cita en el Helga de Alvear, por otra parte. El viernes a las 19.00 horas tendrá lugar la visita guiada a la exposición temporal de Cristina Lucas. El sábado se celebrará el taller infantil titulado 'Goya revolution', donde los pequeños realizarán actividades inspiradas en los Caprichos. Dirigido a público entre 6 y 12 años, comenzará a las 12.00 horas. Para asistir a ambas actividades hay que reservar previamente a través de la web. El centro de artes visuales -que alberta además de la exposición temporal su colección permanente con más de 150 obras- abre todos los días salvo los lunes y tiene entrada gratuita.

Ampliar Talleres infantiles HOY

Otras muestras que pueden visitarse en la ciudad son 'Mirada de mujer' en la Mercedes Calles, 'Bosque redondo' en Galería Kernel, 'Rumor vítreo' en la sala de arte El Brocense y la colección permanente del Museo de Cáceres.

Continúa el programa 'Folk barrios. Baila el Redoble con nosotros', organizado por el Ayuntamiento de Cáceres y la Asociación Cacereña de Folclore El Redoble para que los vecinos aprendan a bailar la jota . Desde el 3 de julio llevan realizando distintas sesiones en barrios y piscinas municipales y, el lunes 21, está fijada la próxima quedada en el Complejo Deportivo 'Agustín Ramos Guija' (Cáceres el Viejo).

Mérida Cine de verano y teatro

En la capital extremeña dentro de la decimosexta edición del Ciclo de Cine de Verano, se proyecta la película 'La canción del mar'. Será este viernes en el Parque de las VII Sillas a las 22.30 horas.

Mientras, en el Centro Cultural Alcazaba, desde el 2 hasta el 31 de agosto, se puede visitar la exposición 'ADMO, 25 años latiendo'. Una exhibición que recoge 25 carteles que tratan de sensibilizar a la población sobre la donación de médula ósea y aumentar el número de donantes.

Además, en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico, se representa hasta el lunes 'La tumba de Antígona', una obra escrita por María Zambrano.

Provincia de Badajoz Conciertos, senderismo y Noche en Blanco

En Alconchel el viernes a las 23.00 horas se disfrutará del concierto de coplas y flamenco de Ángeles Soler 'SOLIMA'. La entrada es gratuita y el evento tendrá lugar en la Plaza Mayor. Los artistas invitados al espectáculo musicial son Cristina de Felipe, Carlos Mena, Andres Cascarilla y Cristian Ivars.

En La Zarza también el viernes vuelve una nueva edición del programa 'Vive la calle'. En esta ocasión, El Pilar albergará la actuación del cuadro flamenco Al son del cajón, un grupo emeritense que acompañado por las guitarras flamencas y la percusión ofrecerá grandes momentos artísticos encima del escenario.

Por otra parte, el sábado 20 se celebra la undécima edición de la ruta senderista de Trasierra, que dará comienzo a las 20.00 horas. El recorrido contará con dos circuitos, uno corto y otro largo, aunque el primer tramo de 7 kilómetros coincide con la ruta larga para que todos los participantes disfruten de un pequeño recorrido por las calles de la localidad y sus pinares. Tras un pequeño avituallamiento, los participantes que se vean con fuerza continuarán por el recorrido de los 14 kilómetros para bajar a la dehesilla.

Ese mismo día se celebrará a partir de las ocho de la tarde una nueva edición de la Noche en Blanco en Frenegal de la Sierra, que iluminará la fachada de Santa María y las calles aledañas. Las fuentes de María-Miguel y la Fontanilla volverán a iluminarse con velas. Una iluminación que también vendrá acompañada de pasacalles, recitales de poesía, conciertos de música en vivo, observación de estrellas, catas de kombucha o exhibiciones de tango.

Ampliar Fuente de María y Miguel durante la Noche en Blanco de 2018 ALBERTO MÁRQUEZ

Por otra parte, este jueves comienza la feria de agosto en Guareña, que contará todos los días con distintas actuaciones. La primera, la de King África este jueves. El viernes se disfrutará de Alejandría The Show y el sábado del grupo musical Suroeste Orquesta Show y de Juanlu Montoya. Las fiestas las cerrarán el domingo el grupo Mojinos Escozíos.

Este mismo jueves también comienzan las Ferias y Fiestas de San Ginés en Villanueva del Fresno. Empezarán a las 22.00 horas con el alumbrado y, a partir de ahí, habrá diferentes actos como el concierto de 'Las Carlotas', varias orquestas, festejos taurinos y parques acuáticos, entre otros. Además, el día 22 se realizará la tradicional subida a la Ermita para recoger al Patrón que se instalará en el Altar mayor para celebrar su festividad el 25 de agosto.

El viernes, en Villanueva de la Serena, tendrá lugar una fiesta del agua. Un evento que ofrece una alternativa de ocio y tiempo libre a la par que fomenta la actividad física. Esta fiesta comenzará a partir de las 16.30 horas y se prolongará hasta la una de la mañana.

Del jueves al domingo se representará en Zalamea de la Serena 'El alcalde de Zalamea' de Calderón de la Barca. Una obra que trata de tópicos de actualidad como la libertad, el honor de las personas, el derecho de las mujeres, el abuso de poder… Se puede conseguir la entrada con un descuento en Oferplan.

Este mismo fin de semana es la 27 edición del Festival Medieval Villa de Alburquerque , que regresa tras dos años de parón por la Covid-19. El Festival se celebrará de forma íntegra en el barrio gótico-judío 'Villa Adentro' y en el Castillo de Luna, y contará con un completo programa de representaciones teatrales, bailes, torneos y otros actos, sin olvidar el mercado medieval.

En Campanario este domingo terminan sus fiestas de agosto con distintos eventos. El viernes, a las 21:30 horas en el Teatro Olimpia tendrá lugar la representación de comedia 'Aduosadas'. Al día siguiente, a las 11.00 horas se celebrará en el campo de tiro 'Las Canteras' la Primera Convivencia Sociedad de Cazadores Ntra. Sra de Piedraescrita. La modalidad será de recorrido de caza y en ella reproduce las situaciones del tiro de caza, practicando con un arma de caza sobre blancos artificiales.

Ese mismo día, a las 20.30 horas, comienza la séptima edición de la Ruta Nocturna Cicloturista, con un recorrido circular de unos 35 kilómetros entre Campanario y Magacela. La feria finalizará a las 8.30 horas con un concurso de pesca adulto en la zona de Galizuela.

En el municipio deOlivenza, el sábado habrá un concierto de jazz latino a cargo de la Agrupación Bernáldez a las 21.30 horas en el patio de armas del castillo. Esa noche también se celebrará el picnic anual nocturno en el parque de Pintasilgos. El domingo tendrá lugar el espectáculo de copla de 'Las Raparigas' de Olivenza y la Asociación 'La Esperanza' de Alconchel, en el auditorio municipal a las 21.30.

Este fin de semana Quintana de la Serena recibirá con brazos abiertos sus fiestas patronales. Entre los eventos que conformaran el programa se encuentran el concierto de Bombai y una clase práctica de cuatro novillos de la ganadería de Diego García de la Peña, el sábado. El lunes será el concierto gratuito de Strenos y el miércoles, Vive el mediodía, donde actuará Aurelio Gallardo seguido de los djs Alejandro y dJ Nono.

Provincia de Cáceres

Plasencia será un punto clave de diversión este fin de semana. Contará con el Festival Internacional Folk en el que se podrá disfrutar desde el jueves hasta el domingo de las actuaciones musicales de Milo Ke Mandarini, Entavía, The Dignity Road, The Red Folkey & Co., Ana Laíns, Xisco Feijóo, Cerandeo, Ana Alcaide y Wolfstone. Todas tendrán lugar en Torre Lucía.

Pinofranqueado está de fiesta. Este fin de semana tiene lugar la Enramá, de Interés Turístico Regional, tras dos años de parón por la covid. Se trata de un festejo que cada año empareja a jóvenes de Las Hurdes y que forma parte de las muchas costumbres ancestrales que se conservan en esta comarca del norte extremeño

Montehermoso acogerá un concierto de la canaria Ana Guerra, dentro de su gira 'Lo que nunca te dije'. La cantante, que saltó a la fama tras su participación en el programa Operación Triunfo en 2017, ofrecerá una actuación en la plaza de toros a partir de las 22,30 horas. Guerra estará acompañada en el escenario por Serigo Sancho a la guitarra, Víctor Elías al piano y teclano, Héctor Navío al bajo y Álex Riquelme a la batería.

En Coria hay doble cita musical este fin de semana. El viernes, tendrá lugar el concierto de 'A Contracorriente', tributo a 'El Canto del Loco'. Este comenzará a las 22.30 horas en la plaza del Norte y contará con entrada gratuita para que todos los públicos tengan acceso de la música en directo de uno de los grupos más conocidos. El sábado a medianoche bajo el Puente de Piedra comienza un evento musical denominado 'Isla Party', con la actuación de los pinchadiscos más destacados del momento.

La Pesga celebra la Fiesta de la Aceituna. El viernes habrá juegos populares, atracciones acuáticas, fiestas de colores y verbena; el sábado un evento denominado 'Menuda cocina', encierro infantil, charanga, lidia de tres vaquillas, verbena y discoteca móvil; y el domingo, concurso de flores y de pipo de aceituna, lanzadera acuática, fiesta de la espuma, degustación de carne de toro y actuaciones.

Este fin de semana continúa 'Estivalia', organizado por la Diputación Provincial. Dentro de este programa de música y teatro, el viernes visitarán Mirabel el grupo musical Los Niños de los Ojos Rojos a las 23.30 horas en la Plaza Mayor. Una banda nacida en Extremadura y de música folk en el que fusionan sonidos tradicionales de Irlanda con ritmos como el rock, el hip hop, el ska o el funky.

El sábado en Villanueva de la Vera tendrá lugar el concierto de Gecko Turner. Este tendrá la ubicación en Plaza Aniceto Marinas y será a las 22:30 horas. El estilo de música que reune son influencias muy dispares, desde blues, folk, soul, funk y ritmos africanos, hasta el pop y la electrónica. También el sábado actúa el grupo catalán Bordón 4 en Salorino, a partir de las 23,30 horas en la plaza de España. Consulta el programa completo de Estivalia.

En Malpartida de Cáceres continúa el programa de verano organizado por el Ayuntamiento con dos citas para este sábado. La primera es el trofeo memorial 'Emiliano Pedrazo', que se disputará en el campo de fútbol a partir de las siete de la tarde. La segunda es la clausura del Festival Internacional de cine de Marvão y Valencia de Alcántara, 'Periferias', con varias actividades programadas en el Museo Vostell: una visita comentada al museo, la entrega del Premio Taejo Internacional a la película ganadora y la proyección de la película 'El Leopardo de las Nieves', a las 22.00 horas.

Este fin de semana comienza el programa de asturismo de la Diputación de Cáceres, '#AstroCáceres'. Hay dos citas: el viernes en el mirador celeste de Arroyo de la Luz y el sábado en el de Perales del Puerto. Las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa.

En Casar de Cáceres, el sábado a medianoche llega el Carnaval de verano. Habrá disco móvil y concurso de disfraces. Habrá tres modalidades para participar: individual, parejas y grupos. Entre la una y las dos de la madrugada, los concursantes se concentrarán en el recinto del centro de ocio y cultura para que el jurado valore la originalidad y creatividad de los disfraces.

El sábado en Riolobos se realizará una masterclass de maquillaje. El dinero recaudado de esta enseñanza será destinado para Pablo, un joven placentino diagnosticado de una neuropatía óptica hereditaria de Leber.