Planes en Extremadura: Alcazaba Festival, las fiestas de Villanueva y Ranky Tanky, la agenda de ocio para este fin de semana

Este fin de semana, y principios de la semana siguiente, vienen cargados de un gran número de fiestas y eventos por toda Extremadura. Sobre todo de variadas representaciones en teatro, como las de Mérida, y de cines nocturnos al aire libre. Sin embargo los eventos musicales no se quedan atrás y también cabe la posibilidad de asistir a varios conciertos que llenarán de melodía la región y sacarán provecho a sus diversos escenarios, como los del Alcazaba Festival.

¡Echemos un vistazo a los eventos más destacados!

Cáceres Música y baile en sus calles

A pesar de las altas temperaturas que se esperan a esta ciudad no le impedirá realizar el segundo Concierto de Pedrilla, que será el próximo que se hará del programa después del de Ana Alcaide. En este caso es el de Ranky Tanky el viernes, un grupo especializado en música afroamericana proveniente de Carolina del Sur, Estados Unidos. La ubicación es en los jardines del Museo Pedrilla-Casa Guayasamín de Cáceres.

Por otro lado el Ayuntamiento de Cáceres y la Asociación Cacereña de Folclore El Redoble se han unido durante los meses de julio y agosto para que los cacereños de todas las edades aprendan a bailar la jota más representativa de la ciudad. Este viernes la clase tendrá lugar en Fuente Concejo a las 21:00 horas.

Además, el Ayuntamiento también ha programado la actividad 'Jazz en el Foro' donde actuará la Banda Municipal de Cáceres con la colaboración de Prado Nebreda Domínguez y Maribel Orega Rodríguez. Será a las diez de la noche en el Foro de los Baldos y en ella se interpretarán temas como 'Autum live', 'All of me', 'In the mood'...

Finalmente, el sábado tendrá lugar uno de los puntos de encuentro que organiza URBAN BIRDING. Este será de 9 a 11 horas y se parte desde la Dirección General de Turismo. El trayecto irá de la mano de un guía oficial habilitado y un guía ornitológico donde se harán paradas para observar las aves que nos rodean, en especial los cernícalos primillas y sus hábitats.

Finalmente, desde el 25 al 29 tendrá lugar el V Festival Internacional de Música en el Auditorio San Francisco. En este festejo habrá conciertos todos los días a partir de las 20:00 horas. El Festival está organizado por la Asociación Cultural Agustín Orozco.

Badajoz Diferentes festivales

En la provincia pacense vuelven los festivales y entre los más relevantes: el Alcazaba Festival 2022. Este trae a tres artistas muy conocidos del panorama nacional pero con distintos estilos musicales. El jueves será el madrileño Leiva el que ofrezca su concierto a las 22:15 horas; el viernes, será Robe, conocido por ser el fundador e imagen del grupo Extremoduro y el sábado, Fondo Flamenco, que sigue la gira 'La última cita' con la que se despedirán de los escenarios.

Por otro lado, 'La Raya Market' es uno de los eventos que organiza la Residencia Universitaria Rucab y que trata de potenciar el pequeño comercio, la cultura y el arte. La ubicación del evento será en los jardines del centro y el evento, que forma parte de los Veranos en la Rucab 2022, irá acompañado por un ambiente de música en directo gracias a un DJ, espectáculos y una zona de gastronomía.

El Festival Ibérico de Cine celebra desde el pasado martes hasta este domingo su vigésimo octava edición. Las proyecciones serán en Badajoz, Olivenza y San Vicente de Alcántara. Además, para finalizar dicha edición se realizará una gala que incluye un concierto de música en el Palacio de Congresos de Badajoz.

En la provincia pacense los cortometrajes finalistas del Festival se expondrán en el Teatro López de Ayala, donde habrá que pagar 2 euros para acceder. En el caso de este viernes se presentará 'Salgueiro Maia -O Implicado' a las 20:00 horas, un estreno de un largometraje. En cambio, el del sábado es un certamen extremeño donde se podrán ver varios cortos a las 19:00 horas. Además, ese mismo día se celebrará el concierto de clausura con entrega de premios a los ganadores del festival.

Mérida Mucho teatro en sus escenarios

Provincia de Cáceres

Malpartida de Cáceres destaca entre todas las ciudades por el gran número de eventos que se van a realizar en ella. Primeramente, se celebran las fiestas de San Cristóbal y el viernes se organiza un campeonato de voley-playa; el sábado se ofrecerá una degustación de carne, habrá un espectáculo para niños, castillos hinchables e, incluso, una gran orquesta. Y el domingo, un convite ofrecido por los señores mayordomos y una rifa de jamones, que invita a que sea acompañado con unas cañas. Por si las actividades no fuesen de agrado, el viernes también tendrá lugar una carrera nocturna, a las 9:30 horas, con salida y llegada a la Plaza de la Nora. Además, el sábado se realizará el Carnaval de Verano a la 1 de la madrugada, un festejo que forma parte de los conciertos del verano 2022.

En Coria comienzan las Fiestas Patronales del Barrio de Santiago. Para empezar, el viernes a las 21:30 horas se hará el VIII Mercado Nocturno Multisectorial 'Barrio de Santiago', una hora más tarde el Pregón de las Fiestas 2022 y cerrará el día la actuación del grupo Sentimiento Barriero y El Negro Valdez. El sábado, a las 20:00 horas, se disfrutará de una procesión al Santo Patrón y Misa de Campaña. Además, contarán con tres actuaciones nocturas: Nolasco, Grupo Triboo Pop y DJ Animación. Finalizarán las fiestas con el día del niño con un gran parque acuático para los más pequeños.

En Garrovillas de Alconétar tendrá lugar el concierto gratuito del grupo extremeño 'Floripes Band', que versionará éxitos del pop/rock español de los 80's a leyendas actuales como Fito y Fitipaldis.

A Plasencia llega este viernes el proyecto 'El Prado en las calles' y se podrá disfrutar hasta un mes después. En ella se expondrán unas 50 obras seleccionadas del Museo del Prado y estarán situadas en el parque de la Coronación.

En Alcántara, el sábado, será Lola Índigo la que visite la provincia cacereña a las 22:30 horas en el Conventual de San Benito. La artista junto a sus bailarinas dará un concierto donde presentará el albúm de 'La Niña' y cantará canciones antiguas pertenecientes al disco 'Akelarre'.

Provincia de Badajoz

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, con su afán por universalizar el Festival y el teatro grecolatino, lleva hasta Medellín sus obras que se representarán este fin de semana. La primera de ellas es, este viernes, 'Hipatia de Alejandría', que trata sobre la vida y la pasión por el conocimiento que tiene la primera mujer filósofa y científica de la historia. Además ese mismo día se podrá ver el pasacalles 'Las pasiones de Zeus'.

Otra de las obras es 'Las Suplicantes', al día siguiente, que entrelaza las historias de dos manuscritos que comparten el mismo título: 'Las Suplicantes de Eurípides' y 'Las Suplicantes de Esquilo'. Ambas obras formadas por grupos de mujeres que luchan por derechos como el del propio cuerpo o el derecho de asilo, entre otros. Consigue tu entrada con descuento en Oferplan.

Finalmente, el festival cerrará en Medellín con la última de las representaciones el domingo, 'Los Dioses y Dios', que trata de buscar una respuesta a la pregunta '¿Qué hay después de la vida?

En Puebla de la Calzada, como en otras ciudades, este año ha llegado una nueva edición del cine de verano. Durante todos los martes de julio se han podido disfrutar de una variación de películas para todos los públicos con entrada gratuita y, este martes 26, finaliza la edición con la película 'Raya, el último dragón'.

A la par que Puebla de la Calzada, el patio del Complejo Cultural Teatro de Zafra vuelve a acoger este verano el 'Circuito Cine de Verano'. Este año el Ayuntamiento ha duplicado su oferta a lo largo de los meses de julio y agosto y el martes 26 de julio se proyectará 'Mi extraordinaria semana con Tess', para mayores de 7 años a las 22:00 horas.

En esta provincia no se pueden pasar por alto las fiestas de Santiago y Santa Ana que comienzan este jueves y terminan el martes que viene en Villanueva de la Serena. El festejo patronal contará con distintas actuaciones musicales como la de Rasel el jueves, Omar Montes el viernes e India Martínez el sábado.

En Valverde de Leganés, la Asociación Cultural Banda de Música y el Ayuntamiento de la localidad han incluido el I Encuentro de Bandas que tendrá lugar viernes en la plaza de la Constitución a partir de las 22:00 horas. Este primer encuentro contará con la participación de la Banda Música de Alburquerque y la Asociación Cultural Banda de Música de Valverde.

Otra de las actividades es el concurso-taller infantil de cocina 'Zagal Chef Corderex' que celebrará el lunes 25 su primera ronda clasificatoria a las 21:00 horas en el parque de Santa Ana de Castuera. Podrán participar niños de edades comprendidas entre los 7 y los 14 años, y su objetivo es fomentar hábitos alimenticios saludables.