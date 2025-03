La noche del viernes habrá jazz en el Foro de los Balbos con la Banda Municipal de Cáceres

REDACCIÓN CÁCERES. Lunes, 18 de julio 2022, 07:46 Comenta Compartir

A las diez de la noche del próximo viernes, día 22, el Ayuntamiento de Cáceres ha programado la actividad 'Jazz en el Foro'.

En el Foro de los Balbos actuará la Banda Municipal de Cáceres con la colaboración de los cantantes Prado Nebreda Domínguez y Maribel Orega Rodríguez, bajo la dirección de Francisco Javier Cortés Sánchez. Presentará la actividad musical el cronista de Cáceres Fernando Jiménez Berrocal. Se interpretarán temas conocidos, como Autum live, Summertime, In the mood, Begin de Beguine, All of me....