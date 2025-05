Agenda del fin de semana: del Womad, a la fiesta de las letras y a comer buen jamón

Salvador Vallejo Badajoz Jueves, 8 de mayo 2025, 19:01 Compartir

En plena época primaveral, prácticamente no hay fin de semana malo; este no es la excepción. Si eres un apasionado de la lectura, estás de enhorabuena pues Badajoz inaugura la 44 edición de la Feria del Libro pacense. Si te atrae más la música, también lo estás con la nueva edición del festival Womad Cáceres. Si no eres capaz de decantarte por una... Organízate e intenta ir a todo, que merece la pena.

Además, como siempre, hay mucha programación musical, teatral, gastronómica y cultural, así que te recomendamos leer este artículo para enterarte de qué ofrece Extremadura para este fin de semana:

Badajoz Lectura, comedia y el universo de Tolkien

La 44 Feria del Libro de Badajoz 2025 comienza este fin de semana. El viernes, 9 de mayo, se abrirán las casetas en la Plaza de San Francisco para recibir a todo el público pacense interesado por disfrutar de la fiesta de las letras. El horario será el siguiente: de lunes a jueves, de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas; de viernes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas; el domingo 18 de 11.00 a 14.00 horas.

También, entre el 8 y el 11 de mayo, el Auditorio Ricardo Carapeto acogerá la Feria de la Cerveza Artesana de Badajoz, donde se podrán degustar más de 70 tipos de cervezas artesanas diferentes a lo largo de los cuatro días.

El mismo viernes, a las 20.00 horas en el Teatro López de Ayala, el actor madrileño Wilbur -conocido por sus vídeos virales en redes- nos presenta, a corazón abierto, una historia real y arrebatadora. Una invitación a mirarnos en el espejo de lo patético y a aceptar que no somos ni tan guapos, ni tan flacos, ni tan gordos, ni tan inteligentes, ni tan normales…

A las 21.00 horas de esta jornada actúa el cantautor El Kanka, en el marco de su gira 'Las canciones'. Será en el Palacio de Congresos Manuel Rojas a las 21.00 horas.

El sábado, La Santa acoge a las 18.00 horas el concierto de Extreme Straits, grupo tributo de Dire Straits. La misma jornada traerá dos espectáculos de comedia en la capital pacense. El primero -a las 21.00 horas en el Teatro López de Ayala- correrá a cargo de Daniel Fez, con 'La vida, regulinchi', un monólogo en el que explicará de primera mano cómo es su vida de influencer. 'Poca vergüenza', de Guelmi, será el segundo monólogo de la noche, a las 21.00 horas en la sala OffCultura, con un aceitunero de profesión que provoca unas risas hablando sobre sus días en el campo.

El domingo, alrededor de 700 perros de entre 80 y 100 razas diferentes participarán en la 44º Exposición Canina, que se celebra el día 10 de mayo en Elvas y el 11 en la capital pacense. Ifeba será sede de este evento, en el que se resalta la belleza de los ejemplares que se presentan y cuyo objetivo pasa también por transmitir la importancia del bienestar animal y las atenciones y cuidados que se tienen que tener con ellos. Entradas con descuento de Oferplan en este enlace.

A las 18.00 horas, aunque esté el ambiente caldeado, te animamos a que acudas al Nuevo Vivero para ver el partido entre el CD Badajoz y el CD Castuera y arropar al equipo hacia el play-off. Tienes entradas en tribuna con descuento de Oferplan en este enlace.

Por último, Badajoz cierra el fin de semana con el concierto homenaje de Busker String Quartet y la cantante Silvia Chávez a la música de las adaptaciones audiovisuales del universo de Tolkien, The Lord Of The Rings. Será en el Chat Noir a las 18.30 horas.

Cáceres Llegó el Womad por fin

El festival Womad Cáceres 2025 tendrá lugar del 8 al 11 de mayo y ofrecerá un total de 21 conciertos de diferentes nacionalidades y estilos en la Plaza Mayor, la Plaza de San Jorge y la Plaza de Santa María, además de talleres, proyecciones en la Filmoteca y otras actividades enmarcadas en 'Mundo de palabras'. Puedes leer la programación completa en este enlace.

Más allá de la programación del festival, está el concierto de Calequi y las Panteras, que comparten una propuesta «explosiva» que fusiona funky, cumbia y rock. Será el viernes en El Corral de las Cigüeñas a las 19.00 horas.

El mismo día, la voz y el arte de Pilar Boyero interpretarán poemas inéditos musicalizados que Miguel de Molina dedicó al cacereño Juan Solano dentro del programa Tiempo Negro de la Diputación de Cáceres. Será a las 20.30 horas en el Auditorio Complejo Cultural San Francisco. Dicha actuación forma parte del homenaje que la Diputación de Cáceres realiza este jueves y viernes al artista español con la exposición'Embrujo. Los Mundos de Miguel de Molina', que viene a rendir homenaje al artista represaliado por el franquismo, que en 1940 llegó a Cáceres desterrado por su orientación sexual y política. En ella se muestra el original vestuario que se diseñaba él mismo, cartas, diarios ... en definitiva el universo del Rey de la Copla y abre una nueva edición de Tiempo Negro, el ciclo de Diputación de Cáceres que recupera la memoria histórica. Tiene como ubicación la Sala Pintores, 10, de Cáceres.

El domingo, un estallido de ritmo y energía, donde los tambores vibran al compás del samba reggae, llegará el domingo a las 17.00 horas a la Plaza de San Jorge con 'Extretucada Bloco Afro & Pasacalles'.

Mérida y más provincia de Badajoz El mejor jamón, en Jerez de los Caballeros

El viernes a las 19.00 horas en el Palacio de Congresos de Mérida, se representará el concierto 'L'impression' de la Orquesta de Extremadura. «Lengua francesa de la primera a la última nota de este concierto. Pero con diferentes acentos: un Concierto Irónico y tres cuadros musicales: Merlín y la Dama del lago, una meditación sobre el pecado y tres esbozos (¿impresiones?) sobre el mar. ¡Bon voyage!», expone la web del Palacio de Congresos. Tienes entradas con descuento en Oferplan en este enlace.

El sábado a las 20.00 horas, Fermín Muguruza celebra sus 40 años de carrera musical con una gira que hará parada en Ifeme a las 20.00 horas.

El domingo, para cerrar el fin de semana, el Teatro María Luisa emeritense ofrece 'Coser y Cantar', «un homenaje a todas esas mujeres «tejedoras» que nos rodean. Mujeres que con sus mágicas manos han tejido una parte de nuestras vidas», adelanta el Ayuntamiento de Mérida.

Resto de la provincia pacense

Desde el jueves, 8 de mayo, hasta el viernes 11, Jerez de los Caballeros se convierte en el lugar ideal para degustar los mejores jamones y los productos de la dehesa, pues se celebra el XXXV Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa.

La misma localidad celebrará el domingo a las 18.30 horas una corrida de toros a la que acudirán Morante de la Puebla, Luis David Adame, y Tomás Rufo. Se lidiarán seis toros de la ganadería de Domingo Hernández. Puedes acceder en este enlace de Oferplan a entradas con descuento en Tendido General de Sol.

Mientras, Villanueva de la Serena acoge este viernes el fallo de la 41 edición del Premio Literario Infantil y Juvenil Felipe Trigo, a partir de las 11.00 horas en el Teatro Las Vegas. Durante la gala, Teatrapo Producciones presenta 'La premiére'.

Por último, nos emplazamos al Teatro Romano de Medellín, donde el sábado a las 22.00 horas el cantante y compositor Juanjo Bona, finalista de Operación Triunfo 2023, actuará en el marco de su gira 'Tan Mayor y Tan Niño'. Puedes encontrar entradas con descuento en este enlace de Oferplan.

Plasencia y más provincia de Cáceres Música, teatro y la 'fiesta' del aceite y la miel

Plasencia acoge el viernes, a las 20.30 en el Teatro Alkázar, la obra teatral 'La Torre'. En ella, el protagonista, Seg, hace un recorrido inverso y en paralelo a la de Segismundo en 'La vida es sueño'.

El sábado a las 20.30 horas, El Kanka actúa en el Teatro Alkázar con su nuevo disco 'Las canciones'. En él, incluye nuevos temas en acústico. Es su sexto disco, un disco, minimalista, y en él se incluyen algunas de las canciones más destacadas.

Resto de la provincia cacereña

El viernes, a las 21.00 horas en La Nave del Duende de Casar de Cáceres, 'Oasis' pone en pie una tragicomedia irreal sobre interiores reales en los que percibir y dejar ser a nuestro oasis aunque en él vivan bestias sombrías.

El sábado, se celebra en Coria la 'Fiesta Gastronómica del Aceite y la Miel', donde colaborarán distintos restaurantes de la localidad cacereña. Habrá distintas opciones para degustar ambos productos gastronómicos entre el 10 y el 18 de mayo.

También el día 10 de mayo, Valdencín acogerá el concurso de bandas y solistas emergentes de la provincia de Cáceres dentro del programa de Primavera Viva del Valle del Alagón, que se celebrará en la Sala Utopía de la localidad cacereña a las 20.30 horas.

Por último, el jueves 15 de mayo se celebrará la Romería de San Isidro en Valencia de Alcántara, fiesta de Interés Turístico Regional desde 1989 en Extremadura. Evidentemente esto queda aún lejano, pero este mismo sábado, a las 12.00 horas, comenzarán las actividades previas con el tradicional concurso de esquila de ovejas a máquina al que seguirá una exhibición canina de razas de pastoreo. Y el domingo se realizará en la Plaza de Toros, a partir de las 18.00 horas, una exposición de caballos, yeguas y potros.

¡A disfrutar!