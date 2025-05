La música del Womad y la lectura de la Feria del Libro de Badajoz enriquecen tu vida

Marisa García Badajoz Jueves, 8 de mayo 2025, 15:54 Comenta Compartir

Este artículo corresponde a la newsletter 'Serendipia', que te informa de actividades culturales.

Si estás en Cáceres no puedes perderte el Womad y si te encuentras por Badajoz o visitas la ciudad, tienes una cita con la Feria del Libro de Badajoz, donde numerosos escritores y sus musas te aguardan para recomendarte libros que, seguro, te harán una persona más abierta y libre. Simplemente porque los libros te hacen pensar y eso es vital para ti. Posiblemente tienes razón al pensar que me estoy poniendo intensita, pero es que la música y la lectura son los pilares que mejoran tu vida día a día, y estos días tienes a tu alcance libros por doquier en Badajoz y música por todos los rincones del centro de Cáceres. Aprovecha la oportunidad.

La Feria del Libro de Badajoz comienza mañana viernes en el Paseo de San Francisco, donde hasta el 18 de mayo te esperan miles de historias por descubrir. Arranca con el pregón de la periodista y traductora Pilar del Río, viuda de José Saramago, y durante estos días compartirán su tiempo contigo autores tan reconocidos como Juan Gómez-Jurado, Máximo Huerta, María Oruña, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Sierra, Manuel Loureiro, Juan Manuel de Prada, Rodrigo Cortés, Inma Rubiales, Reyes Monforte, Rafael Tarradas Bultó, Jen Bernal, Cristina Mellado, Toni Quinta, Rui Díaz, Fernando Navarro, Sonia Rayos, Defreds, Ana Punset, Beatriz Serrano o Alba Cardalda.

Tienes a tu disposición 43 casetas y podrás asistir a la presentación de 73 libros, entre los que se encuentra 'Pídeme perdón', de la escritora y articulista de HOY Esperanza Mancera, que tendrá lugar el próximo jueves, día 15, a las 18.00 horas en la carpa de conferencias, donde te espera una historia de misterio y traición que transcurre en Castuera.

Y no puedes perderte la exposición bibliográfica '¡¡¡Boom, Crash, Bang. Imaginario Pachón!!!', que se inaugurará el viernes a las 20.00 horas en la carpa de la Unión de Bibliófilos Extremeños de la Feria del Libro en memoria del que fuera director del Festival Ibérico de Cine y crítico de cine en HOY, Alejandro Pachón, fallecido el pasado año. En la muestra, comisariada por el crítico de arte de HOY Martín Carrasco, descubrirás el extraordinario universo de Alejandro Pachón, su amor a lo impreso, a la tarea de recopilación del arte efímero que pobló su mundo y te muestra también carteles de películas y música de cine en su memoria.

En cuanto a la música del Womad, desde hoy jueves y hasta el domingo 11, puedes asistir a 21 conciertos de diferentes nacionalidades y estilos en la Plaza Mayor, la Plaza de San Jorge y la Plaza de Santa María de Cáceres, totalmente gratuitos, además de participar en los talleres programados, asistir a las proyecciones en la Filmoteca y otras actividades enmarcadas en 'Mundo de palabras', un espacio dedicado a la literatura y la narración oral.

El Womad lo abren hoy jueves los conciertos del extremeño El Gato con Jotas, que ha reinventado la música tradicional extremeña a través del sonido que ha denominado electrojota; la cantante flamenca jienense Ángeles Toledano, y el rapero belga de origen congoleño Baloji, todos en el escenario de la Plaza Mayor.

Mañana viernes podrás elegir entre ocho conciertos, que tendrán lugar en la Plaza de Santa María, donde actuarán el extremeño Niño Índigo con su música indie-folk; y Fönal, un grupo que toca desde la electrónica industrial hasta el post-punk. En San Jorge te animará a bailar el grupo francés Downdelin, que combina electrónica, jazz y ritmos caribeños como el gwo-ka y la biguine; y Rust, el dúo de la vocalista libanesa Petra Hawi y el productor sirio-checo Hany Manja, que fusiona la riqueza melódica y poética de la tradición árabe con ritmos electrónicos contemporáneos. En la Plaza Mayor te esperan Asina Önde con su mezcla ritmos de reggae, blues, funk, cumbia, soul y dub; el cantante, compositor y poeta murciano Muerdo te acercará la nueva canción de autor; Angélique Didjo te encandilará por su versatilidad musical y su poderosa voz; y los mexicanos Kumbia Boruka te ofrecerán su fusión de tradición y modernidad a través de un sonido que combina cumbia clásica con influencias de reggae, dub, música africana, rock y chica peruana.

Diez conciertos completan el programa del Womad para el sábado: en la Plaza de Santa María actuarán Conjunto San Antonio, que te trae su estilo Tex-Mex; la banda cacereña The Ruffos te ofrece su música con influencias de R&B, soul, rock de los 70 y funk; y los moralejanos de Sü fusionarán para ti los ritmos tradicionales africanos con sonidos contemporáneos. En San Jorge, Ana Lua Caiano mezclará música tradicional portuguesa con sonidos electrónicos; y Ácido Pantera fusionará ritmos tradicionales con sintetizadores y tecnología musical. En la Plaza Mayor actuará Canchalera, con la placentina Marta Jiménez como voz de esta propuesta que tiene el rap y el flamenco como principales estilos; el grupo puntero Sanguijuelas del Guadiana te ofrece desde la Siberia extremeña una música que refleja un equilibrio entre raíces y evolución; The Zawose Queens, el dúo formado por las africanas Pendo y Leah Zawose, canalizará la esencia ancestral de la música Gogo de Tanzania; Nusantara Reat te mostrará la diversidad musical de Indonesia reinventando las canciones tradicionales del siglo XX con un estilo fresco y creativo, fusionando sonidos tropicales; y, por último, Arp Frique & The Perpetual Singers fusionará música funk orgánica con sintetizadores oscuros, líneas de bajo burbujeantes y guitarras envolventes.

No puedes quedarte en casa con tantas propuestas literarias y musicales a tu alcance.

Un libro sobre salud y alimentación en el Aula de Cultura HOY

Si te interesa tu salud y cómo mejorarla a través de la alimentación, no puedes perderte el próximo Aula de Cultura HOY, en el que se presentará el libro 'Por mis riñones que hoy como bien', escrito por Borja Quiroga Gil, nefrólogo del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, junto a Miguel Cobo, reconocido chef con estrella Michelin, que le da al libro un toque creativo y delicioso con sus recetas. Borja Quiroga te espera el miércoles, 14 de mayo, a las 20.00 horas, en el salón de actos de Cajalmendralejo en Badajoz, y con él aprenderás y pasarás un rato entretenido con la charla sobre 'Por mis riñones que hoy como bien', que aborda la salud desde una perspectiva esencial y frecuentemente olvidada: la salud de nuestros riñones. Este libro nace de la necesidad de combatir el preocupante desconocimiento social sobre un órgano fundamental, porque, como destaca Quiroga, más de seis millones de personas en España tienen una enfermedad renal, y la mitad de ellas ni siquiera lo saben, porque el gran problema de las enfermedades del riñón es, precisamente, que no duelen y pueden llegar incluso a la muerte precoz.

Si asistes a la presentación y lees el libro, comprobarás que 'Por mis riñones que hoy como bien' no es un tratado médico aburrido, ni mucho menos, ni tampoco un recetario de cocina sin alma, sino una invitación a descubrir los misterios de la nutrición y cómo impactan directamente en tu salud, todo ello de la mano experta de un reconocido nefrólogo.

