Las series nacen, crecen, se reproducen –los 'spin-offs'– y mueren. Algunas lo hacen de forma prematura, otras en el momento idóneo –las que menos, ... la verdad– y un gran número sigue años y años en las parrillas televisivas. 'Mentes criminales' tuvo una vida larga y duradera. Su último capítulo, el décimo del decimoquinto curso, se emitió en febrero de 2020. Uno, que ha sido fiel a la serie, creía que ya estaba finiquitado, que los agentes del FBI se iban a dedicar a otros menesteres.

Pero no. Apareció en AXN 'Mentes criminales: Evolution', una vuelta de tuerca a la serie. Más que una vuelta, un girito. Los malos con las mentes más truculentas han estado hibernando por culpa de la pandemia, esperando a la llegada de la normalidad para seguir cometiendo salvajadas. Pero esta pausa no solo ha sido provocada por el coronavirus, sino también por un hombre que ha formado una red de asesinos en serie que domina de forma dictatorial. Este es el eje de los diez capítulos del nuevo curso, que ya ha sido renovado para una decimoséptima temporada.

No hay más cambios, salvo la ausencia del doctor Reed. Si alguna vez ha visto un capítulo, ya sea de la temporada siete o de la trece, se sabe de memoria la mecánica de la serie. No engaña al espectador, como otros procedimentales que nos encantaron y que han vuelto a las pantallas, como 'CSI'. La pregunta es para qué han vuelto y no se ha apostado por un producto más fresco, aunque tenga el mismo aire policiaco. Desde el punto de vista artístico, no aportan nada nuevo. Siguen la misma dinámica que tanto éxito había cosechado y punto. A esperar a que los espectadores vuelvan a engancharse a la caza de la peor calaña de Estados Unidos por parte de los agentes federales.