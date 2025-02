Movistar Plus+ ha estrenado el documental 'Oppenheimer: el dilema de la bomba atómica', muy recomendable

Compartir

Si, la Bomba, con mayúscula y en este caso no es un símil de nada. Este fin de semana llega a los cines de medio ... mundo 'Oppenheimer', la película sobre el inventor de la bomba atómica. La dirige Christopher Nolan ('Dunkerque'), por lo que es obvio que tendrá una narración compleja y no lineal. Con muy buena visión Movistar Plus+ ha estrenado un documental sobre el tipo en cuestión, J. Robert Oppenheimer. Se titula 'Oppenheimer: el dilema de la bomba atómica' y es muy recomendable verlo antes del filme de Nolan para saber algo del personaje que, al frente del denominado 'Proyecto Manhattan', lideró los ensayos nucleares para construir la Bomba. Por lo que nos cuenta el documental, era una persona atormentada y solitaria, a la par que un físico brillante, un hombre fascinante y complejo cuyo mayor logro se convirtió en su mayor pesar.

Oppenheimer siempre se arrepintió de su descubrimiento, por su capacidad destructiva, por poder acabar con cientos de miles de personas en un segundo. Y ya en plena guerra fría se le acusó de comunista (lo había sido su hermano, pero él no) por lo que los sicarios del tristemente célebre senador McCarthy -el de la 'caza de brujas'- se le echaron encima y acabó apartado de su cátedra y de cualquier investigación científica posterior. Hay más películas sobre el personaje. La más famosa es 'Creadores de sombra', de Roland Joffé, con Paul Newman como el general al mando de todo y Dwight Schultz como Oppenheimer. Desgraciadamente, pese a ser un film de éxito, ninguna plataforma la tiene en su catálogo, al menos en el momento de escribir esto. Como es habitual, los programadores de nuestras teles son como Rompetechos (permítanme el homenaje al desaparecido y genial Ibáñez) por su miopía. Y en esto estamos.

