Las preguntas

Daniel Roldán Madrid Martes, 14 de febrero 2023, 00:39

Sí, a mí también me ha pasado. Desde que Netflix anunció el fin de las cuentas compartidas, práctica que hace la gran mayoría de sus ... abonados y que la propia compañía alentó en su momento para captar nuevos suscriptores, mi WhatsApp parece una consultoría. Que si me cojo esta tarifa, que cómo va eso de las subcuentas, que si me doy de baja... No sé qué pasará a partir del 21 de febrero, fecha del cambio, pero ahora mismo el enfado por redes es evidente.

La decisión de acabar con las cuentas compartidas suscita muchas preguntas. ¿Por qué España, Portugal, Nueva Zelanda y Canadá? ¿Por qué no se ha atrevido Netflix con países con más población y con más suscriptores como Alemania, Francia, Reino Unido o Estados Unidos? ¿O es que no se fía mucho de que la medida funcione y quiere ver qué pasa en estos cuatro conejillos de Indias? ¿De verdad se reduce «la capacidad de invertir en la creación de grandes historias» porque cien millones de hogares compartan cuentas? ¿Puede ser que la apuesta de Netflix, que invierte unos 17.000 millones de dólares en producción propia al año, ha sido más por la cantidad de estrenos que por la calidad de los mismos y esto ya no funcione? ¿Qué éxito ha tenido desde 'Miércoles' a nivel global? Después de este paso audaz, eso hay que reconocerlo, ¿qué hará la competencia? ¿Esperará unos meses para ver qué pasa con Netflix? ¿Cuál será el movimiento de Disney, cuya plataforma de 'streaming' también tiene cuatro perfiles que se comparten? ¿Seguirá permitiéndolo o tomará alguna decisión con una división que el año pasado perdió 1.100 millones de dólares y que no está previsto que sea rentable hasta el año que viene? ¿Apostará Disney+ y el resto de plataformas por implantar ya la opción con publicidad?

