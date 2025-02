Venganza futbolera

Justo al día siguiente de estallar lo de Errejón, pasé siete horas metida en un coche rumbo a Barcelona junto a un señor muy de derechas. Chica, qué viaje. Bastante tiene una con pasar de la estupefacción al asco y del asco a la indignación ... al ver cómo se ignoró el asunto entre las filas del interfecto como para tener que aguantar el chaparrón. Pero es que lo han puesto en bandeja. Y de plata.

Alguna réplica se me escapó, que servidora será feminista pero no de piedra. Eso sí, de habernos pillado más jóvenes uno de los dos habría llegado a la ciudad condal haciendo dedo; por eso el viaje no solo me sirvió para comprobar que los años me han dado más temple que a la muleta de Dámaso González, sino también para ver que tengo algunas certezas, varias contradicciones y muchas preguntas ante determinados temas que se plantean estos días. Lo desolador es que la mayoría de las respuestas que leo y oigo están sesgadas por la inmediatez irreflexiva, el interés partidista, la falta de matices y el circo romano. Y así cuesta salir de dudas.

Para no faltar a la verdad, el señor en cuestión hizo menos sangre de la que hubiera podido. Será porque, aunque nos enfrentamos en lo político, nos queremos mucho en lo personal, y con eso nos basta y nos sobra. Pero no voy a ocultar que experimenté una chispa de satisfacción viendo su cara de decepción tras el clásico del pasado sábado. Lamento los daños colaterales (desde entonces no se escucha en mi casa ningún programa deportivo porque mi santo, madridista irredento y víctima inocente, se transmuta en mi abuela quitándonos la tele en Semana Santa por la muerte del Señor), pero una es así de mezquina. Quién nos iba a decir que Hansi Flick era feminista perdido.