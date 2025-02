Comenta Compartir

Oí a mi santo desde la cocina: «Ven, que no sé qué le pasa a esto, que no funciona». Me lo dijo como si yo ... supiese qué era «esto» y también supiese cómo se arreglan las cosas que se estropean. Intrigada, acudí a su llamada y vi que era la cafetera, que no se encendía. Una tragedia: por un café, ma-to. Ma-ta-mos.

Revisamos las conexiones de los cables, presionamos una y otra vez los interruptores muertos y consultamos las posibles averías en el manual de instrucciones que encontramos en el fondo de un cajón. Nada. Al cabo de un rato, que no somos muy avispados ninguno de los dos, nos dimos cuenta de que no había corriente en los enchufes porque había saltado el automático, así que comenzamos a repasar todos los electrodomésticos, uno por uno, hasta que dimos con la culpable: la lavadora. En cuanto la poníamos en marcha, apagón total. Ya nos había dado alguna pista, que ella es muy suya y llevaba tiempo haciendo lo que salía del tambor: además de dejar manchas en la ropa y de no centrifugar bien, había encogido mi jersey favorito y teñido mis bragas de rosa, como si quisiera vengarse de no sé qué obligándome a vestir de muñeca menopaúsica. Pero, hasta ahora, su insurrección había sido individual, dejando que los demás trastos decidieran si unirse o no a su causa. En cambio, hoy se ha erigido en capitana general de la rebelión de los electrodomésticos, y los ha ido alborotando basándose en patrañas y medias verdades (que si la cal va a acabar por comérselos a todos, que si se deterioran porque les damos un uso inadecuado, que si vamos a sustituirlos por otros más ecológicos) hasta conducirlos a donde ha querido. Pues hasta aquí llegaron las aguas. A ver si se la llevan pronto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Consumo