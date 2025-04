Comenta Compartir

Tú no lo sabes pero, mientras te cosen la episiotomía, te están bordando a punto de cruz la palabra 'culpable'. Porque, en algún momento de ... tu vida, en muchos, te vas a sentir así. Por omisión o por sobreprotección, por guardar silencio o por hablar de más, por ser demasiado estricta o demasiado permisiva, por no abrazarlo lo suficiente o por ahogarlo en cariño, por haberle dado el pecho hasta los once meses o por haberlo criado a biberón, siempre habrá algo que te reconcoma por dentro, que te haga pensar que no eres tan buena madre como deberías, que te lleve a fustigarte hasta cuando al crío se le infecte un padrastro.

Autoflagelaciones aparte, hay madres que son crucificadas por sus hijos. A veces con razón, que la maternidad no nos convierte en un ser de luz: Hemingway odiaba a su progenitora con la fuerza de los mares y con el ímpetu del viento, y Christina Crawford, hija de Joan Crawford, dejó por escrito en 'Queridísima mamá' que la actriz había hecho de su vida una pesadilla. Algunas madres son un bicho malo, sí, pero un adulto, aun deshecho y aplastado por el peso de un amor aniquilador, puede aprender a responsabilizarse de sus actos. Y de sus padrastros. Aquí, en español y por vía oral, fue Kiko Rivera, el artista antes conocido como Paquirrín, el que lapidó a Pantoja; después, Ángel Cristo haría lo propio con Bárbara Rey. Ahora le ha tocado a Carmen Borrego: tras pasar penurias un par de semanas en 'Supervivientes', llega de la isla y se encuentra con los ataques furibundos de su vástago en la portada de una revista. Chica, qué recibimiento. «Si lo sé no vengo», habrá pensado Borrego. Espero que si el heredero tiene algo que reprocharme, que lo tendrá, lo haga en privado y sin cobrar.

