Ahora que Barbara Palvin ha vuelto a desfilar con Victoria's Secret hay que recordar que fue catalogada no hace tanto por esa firma como modelo 'plus size'

Comenta Compartir

Durante un verano a. C. (antes del 'crossfit'), una chica empezó a impartir clases de aeróbic en el Club Náutico de Islas Menores, y allí ... que nos presentamos mi madre y yo dispuestas a levantar la pierna. Después, nos hinchamos a churros, convencidas de que habíamos hecho muchísimo ejercicio: no sabíamos que tendríamos que haber subido y bajado el Annapurna tres veces a la pata coja para quemar las calorías churreras. Pues mira, bendita ignorancia aquella que me permitió ponerme ciega sin culpabilidad alguna, porque todo lo demás que me he echado a la boca desde entonces, excepto el agua, ha ido directamente a engrosarme las caderas y a remorderme la conciencia.

Es solo ahora, con las canas teñidas y los años a la chepa, cuando he empezado a aceptar lo que hay y a darme un poco de tregua. Y pensaba que también lo hacía el resto del mundo, que las cosas estaban empezado a cambiar, que se había acabado esto de criticar los cuerpos ajenos y que las únicas ya con derecho a decirte «estás más repuesta» dándote palicos en el brazo eran las abuelas. Desafortunadamente los cambios se quedan en llamar 'curvy' a mujeres normales, incluso espectaculares: ahora que Barbara Palvin ha vuelto a desfilar con Victoria's Secret, hay que recordar que fue catalogada no hace tanto por esa firma como modelo 'plus size'. Traducido al román paladino: que era una talla grande. Tócame los michelines. Si una tipa que mide 1,75 y pesa 55 kilos está gorda, ¿cómo estamos las demás? Pues así nos hemos pasado la vida y así parece que vamos a seguir, siendo bombardeadas por cánones inalcanzables de belleza. Visto lo visto, me iba a comer una manzana, pero voy a echarle mano a un crespillo. Si estoy gorda, que sea con razón.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión