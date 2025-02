Cuando pase la tormenta

Fue hace algunos años, al salir de una proyección del Festival de San Sebastián y encender el móvil, cuando nos llegaron las imágenes de una Cartagena inundada. En ese momento, viendo los contenedores flotando por las calles y los coches arrastrados por el agua, estalló ... la burbuja de películas, pinchos y reuniones en la que estábamos viviendo, y los pocos minutos que pasaron hasta que pudimos hablar con nuestras familias se llenaron de un miedo atroz. Me acuerdo de ese cortísimo e interminable lapso de tiempo al escuchar la angustia pura, sin adjetivos, en la voz de una chica que busca a su padre, desaparecido desde la noche anterior. Lo describe como un hombre alto, de metro ochenta y tantos, con barriguita y piernas delgadas, y la ternura con la que lo retrata entre llantos me encoge el corazón. Ojalá esa llamada haya tenido una respuesta feliz. Ojalá todas las llamadas.

Vivimos en una parte del mundo donde los cielos no nos mandan una lluvia dulce y mansa, sino que se abren para que los dioses desaten su ira; en una tierra de excesos donde pasamos del desierto de Gobi a las lluvias de Ranchipur, o de Valencia, o de Albacete. Aquí, después de la tempestad no llega la calma, sino el dolor, terrible, de la pérdida. Pero también deberían de llegar el aprendizaje a partir de lo ocurrido, las ayudas necesarias para paliar esta catástrofe en la medida de lo posible y la asunción de responsabilidades: «El desamparo en el que se encontraron las víctimas de la dana es un compendio de lo imprevisible y de lo imprevisto, que obliga a las instituciones a revisar los protocolos de alertas», decía el jueves el editorial de este periódico. Que no pase la tormenta y solo quede el lodo, ese que todo lo sepulta.