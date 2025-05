Comenta Compartir

«Normal, como siempre». Es lo que suelo contestar cuando me preguntan qué tal. «Normal, como siempre» es que todo está bien, la familia, el ... curro, el cuerpo, las macetas, la casa; todo está tranquilo, sin mensajes que me sobresalten ni llamadas telefónicas a deshoras que me hagan temblar hasta el corvejón; todo está plano, liso, aburrido; todo está como ayer, como antes de ayer, como una tarde de verano a la hora de la siesta. Calma chicha. Y qué bien.

Esta semana se han cumplido 70 años del día más aburrido del siglo pasado. Fue el 11 de abril de 1954, aunque los ingleses afirman que fue el 18 de abril de 1930, el día en el que la radio de la BBC abrió su boletín informativo de las 20:45 con «Buenas tardes. Hoy es Viernes Santo. No hay noticias». Después, quince minutos de música de piano para rematar el aburrimiento. Que no digo yo que sea lo ideal porque, en ese caso, los que vivimos de contar lo que pasa ahí fuera tendríamos que reinventarnos en torneros fresadores, pero chica, qué gusto de muermo. Curiosamente, al personal le va la marcha. «Exigimos decadencia sin aburrimiento», leí en una pintada callejera. Vale. Pues yo exijo aburrimiento decadente, y vida aburrida, y democracia aburrida, y aburridos políticos de grisura funcionarial que se pasen las sesiones parlamentarias en estado de semi letargo, y no pegando gritos y botes como en un concierto de Chimo Bayo. Pero los muy pastilleros se vienen arriba y, con ellos, nosotros. Escribió el politólogo Ivan Krastev que eso ocurre porque «asistimos a la transformación de una república de ciudadanos en una república de fans». Ojalá ser fans solo de cantautores, que «suelen ser muy aburridos», según Javier Krahe. Lo dijo el único que no lo era.

