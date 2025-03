La flor de Terelu

Al final de 'El hombre que mató a Liberty Valance', el editor del periódico dice: «Cuando la leyenda se convierte en hecho, imprime la leyenda». ... Eso es lo que hace Terelu Campos: imprimir, portada a portada, su leyenda, la que puso en marcha Jorge Javier Vázquez con aquel «Siempre habrá una Campos peor que tú» y que ella, previo pago de su importe y de una pasadita de 'photoshop', ha ido agrandando con titulares del calibre «Me torturo mucho, y eso me impide disfrutar de la vida», «Mi prioridad es estar viva», «Me siento vieja, fea y gorda», «Tengo pesadillas y me despierto gritando» o «No podría desnudarme delante de un hombre». Y vuelve a servir titular: «Llevo nueve años sin acostarme con nadie».

Terelu se gana el pan haciendo crónica rosa, pero la suya le sale negra, como le pasa a Marisa Paredes con sus novelas en 'La flor de mi secreto'. Sin leer la entrevista, me imagino por dónde va la vaina: la inseguridad, el bajón de autoestima, la dificultad para asumir que no puede volver a ser quien ha sido (y ha sido chica Interviú), la imposibilidad de reconocerse en las carnes ajenas porque apenas se reconoce en las propias, el renunciar a sentir algo por alguien para evitar riesgos y el preferir estar sola a mal acompañada, que también.

Los cuente o no, me la juego a que esos son los motivos por los que Terelu, loba salvaje hasta no hace tanto, ha dejado de aullar y de darle alegría a su cuerpo, Macarena. No es complicado de adivinar: en todo o en parte, lo sabe cualquier hija de vecina con los cincuenta cumplidos, la ansiedad por las nubes y los estrógenos por los suelos. En la película de Almodóvar, la Paredes decía: «Excepto beber, qué difícil me resulta todo». Otro titular bueno.