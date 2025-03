Yo confieso, ante el lector todopoderoso, que sudo tinta para escribir cada columna. Que la repaso, y la reescribo, y la vuelvo a repasar, y ... la vuelvo a reescribir. Que la supuesta frescura está tan producida como esas tipas que salen en las revistas diciendo que no llevan maquillaje. Que le doy una y mil vueltas hasta que llega la hora de enviarla, y que, después de hacerlo, todavía me quedo pensando en que tendría que haber cambiado esto o aquello.

Por eso, si yo, columnista periférica que solo se echa sobre los hombros sus propias palabras, reflexiono acerca de qué digo y cómo lo digo antes de decirlo, no comprendo cómo algunos políticos, últimamente casi todos, no piensan las cosas dos veces antes de abrir el pico. Peor aún: las piensan y las sueltan. Y ellos sí llevan sobre los hombros una gran responsabilidad.

No asimilo que una senadora del PP equipare el cese de dos conselleras con los 222 muertos por la DANA. No entiendo que el ministro Óscar López le diga a Alfonso Serrano que si estaba tomándose una Coca-Cola con el novio de Ayuso, con su jefe de gabinete se habrá tomado unos cuantos güisquis. No me cabe en la cabeza que Mayor Oreja niegue la teoría evolucionista. Todo esto ha ocurrido en el Senado; mira, para que luego digan que no sirve para nada. Pero en el Congreso no se andan a la zaga: un diputado de Vox soltó que el franquismo fue una etapa de «reconstrucción, de progreso y de reconciliación». Acabáramos. O siguiéramos, que esto es un no parar de faltas de respeto, a los otros y a nosotros. Después, que si los populismos y que si el crujir de dientes al comprobar la desafección de los españoles por la política. Menos mal que estamos de puente, el de la Inmaculada Constitución. Vaya.