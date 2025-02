Comenta Compartir

Si fuera una niña viendo la tele (ríete de los monstruos), estaría muy asustada. Y cualquier día que chispeara entraría en pánico. De pequeña, los terremotos de países remotos en los telediarios me aterraban. Pensaba que en cualquier momento se iba a abrir la tierra. ... Veo la tele y no doy crédito a que lleguen los periodistas y las cámaras a zonas devastadas (Paiporta, por ejemplo), pero no se vea presencia del Estado.

«No podemos contactar con nadie, nena. Es horrible, nena», decía una señora a Susanna Griso. «Tres días sin agua, nena, y sin luz». Seguía. «¿Tú quién eres?», preguntaba otra a Griso mientras se quejaba de que a su madre no la ayudaban. Pedro Piqueras ha sido siempre objeto de chanza por sus informativos apocalípticos. Esto que pasa ahora, lo que pasaba el jueves en la tele, es apocalíptico. E increíble en un país civilizado. En Valencia. La UME hacía lo que podía. Pero era demasiado por hacer. Demasiados sitios a los que llegar.

