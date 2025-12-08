HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 7 de diciembre, en Extremadura?
R. C.

La Ginebra de Calvino

En diagonal ·

La última historieta de OT es el pollo que se ha montado porque Inés Hernand ha ido a predicar que con ETA hay mucha tergiversación

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:01

Comenta

Hay unos muchachos encerrados que quizá sepan cantar, pero no saben leer un reloj con manecillas. Están encerrados ahora, en la Academia de Operación Triunfo, ... pero han llegado de fuera no sabiendo leer un reloj con manecillas. Escolarizados. La última historieta de la Academia es el pollo que se ha montado porque Inés Hernand ha ido a predicar no sé qué a esos jovenzuelos y les ha dicho que con ETA hay mucha tergiversación, que la izquierda abertzale era pacifista. Que han cargado ataúdes. Inés Hernand llega de fuera, de ese lugar donde ETA no existe, pero Franco está muy vivo. Y sí, esto es un lugar común ya insoportable a la altura de recordar el «Soy feminista porque soy socialista» de Ábalos. Palabras. Mientras, el «icono» sale en chaleco (como Javier Ruiz) enseñando en Instagram qué ha escuchado en Spotify. Hernand dice que la amenazan de muerte por la charleta. Yo qué sé, supongo que se siente Miguel Servet en la Ginebra de Calvino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fiscal a los 25: «Sabía que iba a conseguir la plaza antes o después»
  2. 2

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  3. 3 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  4. 4 Fallece también la mujer que sufrió quemaduras en el incendio de Navalmoral
  5. 5 Estos son los candidatos a presidir la Junta de Extremadura
  6. 6 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  7. 7 Diez belenes para disfrutar la Navidad en Extremadura
  8. 8 Trasladado en helicóptero al Universitario de Cáceres tras caer de un caballo en Valdesalor
  9. 9 Dónde puedes ver gratis este puente de diciembre a Sanguijuelas del Guadiana
  10. 10

    El Ayuntamiento tendrá que pagar 170.000 euros a dos policías locales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Ginebra de Calvino

La Ginebra de Calvino