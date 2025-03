El móvil del niño

Comenta Compartir

Cuando le compré el primer móvil a mi hijo, al empezar la ESO, supe que le entregaba un pozo séptico con lucecitas. Nadie me engañó. ... Tampoco le puse ningún control. Solo le dije que tuviera cuidado, le advertí de los riesgos y le expliqué, por si acaso, que el porno solo era ciencia ficción y de la mala. Es enternecedora la ingenuidad de algunos padres, que, contra toda evidencia, se creen más inteligentes que sus hijos y suponen que los chavales no van a encontrar fórmulas para burlar los obstáculos que les pongan. No hay pirata informático más hábil que un adolescente frente a un pin parental; ahí tiene Putin una cantera inagotable. Un crío de trece años es alguien muy listo y muy tonto a la vez y esa combinación resulta divertida, explosiva y peligrosa.

En el movimiento de padres y madres que quieren regular la entrega precoz de móviles a los niños veo candidez y un exceso de prosopopeya. En realidad, no darle un smartphone a un hijo pequeño es muy fácil: basta con no dárselo. No hace falta aprobar un proyecto de ley ni pedirle al Estado que ponga un batallón de policías a revisar carnés de identidad. Ni siquiera es necesario discutirlo en el AMPA del instituto, como si adoptar una medida tan inaudita solo fuera posible tras celebrar un referéndum con quórum, verificador internacional y mayoría de dos tercios. A ciertas edades, ser padre consiste en convertirte en enemigo de tus hijos a tiempo parcial y en aguantar chaparrones con paciencia franciscana. Y si el niño (o la niña) se frustra, mejor aún. La vida adulta consiste en caminar de frustración en frustración con cierta serenidad o, al menos, sin andar sacando la recortada cada dos por tres.

