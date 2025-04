El PSOE de tres cabezas

El último Debate sobre el estado de la región dejó una estupenda frase («también conozco camareros con una gran memoria», de la portavoz de Unidas ... por Extremadura, Irene de Miguel,, sobre las capacidades de la presidenta de la Junta) y una imagen poco habitual: un líder de la oposición que no forma parte del Parlamento regional en la tribuna de invitados y, más tarde, en una sala adjunta para valorar el discurso de María Guardiola.

Con ello, Miguel Ángel Gallardo tomaba dos decisiones: asumir siempre el máximo protagonismo, achicando el margen de acción de sus colaboradores parlamentarios; y dejar claro que desea hacer la oposición al PP desde el partido y no tanto desde la Asamblea.

Pero la ausencia de Gallardo de la cámara autonómica se le puede hacer muy larga al PSOE, y pasarle factura al cabo. Falta todavía demasiado tiempo para las próximas elecciones, incluso en el hipotético caso de que Guardiola se vea tan fuerte como para prescindir de su socio de gobierno, Vox, y no llegue a agotar toda la legislatura hasta mayo de 2027. La bicefalia nunca le ha sentado bien a los socialistas cuando se ha dado el caso, y en estos momentos en Extremadura están próximos a una tricefalia, con José María Vergeles y Piedad Álvarez como necesarios actores de reparto.

El nuevo secretario general de los socialistas extremeños ha tenido una oportunidad muy reciente de incorporarse al Parlamento autonómico tras la renuncia al acta de diputado del expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Era una decisión conocida a la espera de que se materializara, que pone en evidencia, por tanto, que de momento no entra en los planes del presidente de la Diputación de Badajoz el formar parte activa de la Cámara, en la que se echa de menos una voz opositora del PSOE que deje de lamerse las heridas y mire hacia delante, con nuevos aires. Vergeles, quien dio la réplica desde la tribuna finalmente a María Guardiola, es un político que tiene Extremadura en la cabeza, capaz de hacer un diagnóstico certero de la realidad de la comunidad, pero se le asocia demasiado a la gestión anterior, a los eternos problemas de la sanidad y a la pandemia, por más que la actuación en este punto no fuera mala dadas las circunstancias.

Se trata de conectar con la ciudadanía, y en ese terreno Guardiola le lleva varios cuerpos de ventaja a Gallardo

En su largo camino hacia la Junta, emprendido hace mucho tiempo, Gallardo tomó la precaución de incluirse hace más de un año en las listas autonómicas para no cerrarse ninguna posibilidad, pero hasta ahora parece considerar que la tribuna y el presupuesto de la Diputación de Badajoz son elementos más poderosos para hacerse valer ante el Partido Popular y ante los apoyos que necesita recabar. Tras la imagen dada en el Debate del estado de la región esta semana, esa estrategia, sin embargo, queda más en entredicho: un aspirante a presidir la Junta de Extremadura debería formar parte si puede de la institución que lo elige, y no revolotear alrededor.

El PSOE aún no ha culminado su proceso de renovación interna. Tiene pendiente sobre todo los congresos provinciales, que no agotan su mandato hasta dentro de año y medio. Dadas las circunstancias, especialmente la presencia de Rafael Lemus al frente del partido en Badajoz, no es descartable que igual que sucedió con la cita regional, también se adelanten unos meses los cónclaves provinciales, que luego darían paso a los locales.

Los socialistas deben asentar una imagen de cambio si quieren volver a corto plazo al gobierno de la Junta, y puede que ni siquiera la llegada de Gallardo a la secretaría general haya insuflado hasta el momento esa energía necesaria que caracteriza todo nuevo ciclo. Se trata de conectar con la ciudadanía, y en ese terreno María Guardiola, sin grandes decisiones al frente del ejecutivo regional ni políticas de calado, como se ha podido comprobar en el debate de esta semana, le lleva varios cuerpos de ventaja.