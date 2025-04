Gallardo diseña una dirección de su confianza sin asumir una integración con la lista perdedora de las primarias del PSOE Otorga plenos poderes a Eva Pérez, una referente 'ibarrista', y catapulta a Manuel Borrego, alcalde de Valverde de Leganés; Begoña García Bernal mantiene la ley no escrita de que la presidenta sea una mujer y de Cáceres

Celestino J. Vinagre Domingo, 24 de marzo 2024, 07:54

Miguel Ángel Gallardo Miranda se estrena como líder ya, a todos los efectos, del PSOE extremeño y lo hace sin engañar a nadie. Resultó ganador ... del proceso de primarias -55,7% frente al 43,7 que obtuvo Lara Garlito- y hay hecho una Comisión Ejecutiva de su máxima confianza. Gente de su candidatura. La hipótesis de una integración de personas procedentes de la candidatura de Garlito no se ha cumplido. «En realidad, no nos extrañamos. Gallardo tiene una forma de actuar que por todos es conocida. No nos ha llamado, es su decisión», decía un delegado de la candidatura de Garlito. «Miguel Ángel tiene una forma de trabajar clara y va a muerte con esa idea. Además, ha tenido más respaldo que en las primarias porque ha obtenido más apoyo de delegados de la provincia de Cáceres, algo querrá decir», replicaba un representante de la nueva dirección socialista que se estrena bajo el político villanovense.

La Ejecutiva, de 29 personas frente las 50 que había antes, está compuesta en un 55% por mujeres. Antes de empezar el congreso regional del PSOE, el 14 de su historia, este extraordinario, los 395 delegados que estaban citados en las instalaciones ya sabían a lo que se atenían. Aunque desde el grupo del nuevo líder del PSOE extremeño se llevó con extremo sigilo, máxima discreción, quiénes iba a formar parte de las listas que serían votadas (además de la Ejecutiva, la que va al Comité Federal y al de Ética), se intuía cómo iban a ser. La integración de Garlito y sus apoyos no estaba sobre la mesa. Miguel Ángel Gallardo quiere iniciar un nuevo rumbo del PSOE extremeño para convencer a la ciudadanía y recuperar la Junta de Extremadura, además de un poder local que aunque amplio se ha visto tambien mermado. «Para eso no se puede seguir como estamos. Hay cosas que cambiar. Formas de trabajar y caras nuevas», se remarcaba desde los valedores de Gallardo. En la lista presentada y validada con un casi 69% de los votos hay caras nuevas y otras que no lo son pero que se 'recuperan' tras un periodo de cierto ostracismo político. Es el caso de Eva Pérez, vicesecretaria regional, la número 2 del PSOE extremeño desde este congreso. Noticia relacionada Gallardo reivindica la autonomía del PSOE de Extremadura en el estreno de su liderazgo Eva María Pérez López (Salamanca, 21 de enero de 1972), que compitió en las primarias contra Fernández Vara en 2017, fue consejera de Educación con Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 2005 y volvió a ocupar este cargo entre 2007 y 2011 con Vara como presidente de la Junta de Extremadura. Ha sido diputada en la Asamblea durante cuatro legislaturas. De la corriente Ágora Socialista, fue clave en la elección de Miguel Ángel Morales como secretario general de los socialistas cacereños en 2012. Morales ganó ese congreso provincial con el 53% de los votos. Pérez pertenece a la agrupación local socialista de Valverde del Fresno, en la Sierra de Gata, de la que su hermana fue secretaria general y alcaldesa del municipio. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y en Sociología por la UNED. Además, trabajó para la Fundación Juan Carlos Rodríguez Ibarra como directora adjunta. En las primarias que perdió, Guillermo Fernández Vara casi le dobló en votos en julio de 2017, en las que votó el 67% del censo. El expresidente de la Junta obtuvo el 65,1% de votos de la militancia mientras la cacereña se quedó en un 24,8%. No es la única 'ibarrista' que recupera Miguel Ángel Gallardo. La exportavoz de la Junta Lola Pallero forma parte de la lista que va al Comité de Ética del PSOE extremeño. De Arroyo de la Luz, uno de los 'santuarios' del socialismo regional, Pallero saltó a la esfera pública cuando Juan Carlos Rodríguez Ibarra la nombró en 2004 consejera portavoz de la Junta. Fernández Vara la mantuvo en ese puesto en su primer gabinete, tras ser elegido presidente en 2007. En las primarias de 2017, Lola Pallero se posicionó a favor de Eva Pérez. Otro nombre a tener en cuenta en la nueva dirección de Miguel Ángel Gallardo es el valverdeño Manuel Borrego. Un joven -tiene 44 años- pero veterano a la vez de la política local. Nacido el 5 de octubre de 1980, es ingeniero químico de formación. Ha sido concejal en su pueblo, de la comarca de Olivenza y con 4.200 habitantes, desde 2003. Esto es, desde los 23 años sabe lo que es la política municipal. Es alcalde valverdeño desde 2019. Entonces consiguió diez de los once concejales en liza. En las últimas elecciones locales, la lista que encabezó obtuvo nueve, con el 79,8% de los votos. Ha sido diputado provincial con Gallardo. Forma parte, sin duda, de lo que se puede llamar como núcleo más reducido de confianza. Novedades Gallardo avanzó el viernes, antes de inaugurarse el congreso, que iba a hacer una profunda renovación de la Ejecutiva. Efectivamente. No hay rastros de nombres de la anterior que dirigió Vara. Solo el propio Gallardo. Subrayó que daría paso a los jóvenes. Sin duda el nombramiento de la casareña María Andrada Campón entra dentro de sus parámetros. De 26 años, será la nueva portavoz de la Ejecutiva y responsable de comunicación, una designación que sí ha sorprendido realmente. Es un guiño, se puede interpretar así, a las Juventudes Socialistas, que en buena medida se decantaron por el presidente de la Diputación de Badajoz en el proceso de primarias. Ampliar Colas para votar las listas presentadas en los diferentes órganos del PSOE J. M. ROMERO Por último, dentro del listado de nombres hay que resaltar a Begoña García Bernal (Cáceres, 1 de noviembre de 1970). Es la presidenta del partido en lugar de Blanca Martín. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura. Tiene un máster en Comunicación Política Avanzada. Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la administración pública, sobre todo la local. Fue concejala en Arroyo de la Luz durante una legislatura. Ha ganado notoriedad política en su faceta como consejera de Agricultura durante dos legislaturas. Ahora es secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación con el ministro Luis Planas. Resultó diputada electa al Congreso en las elecciones generales del pasado 23 de julio. Escaño que dejó cuando fue nombrada secretaria de Estado. Con García Bernal se cumple una ley no escrita que apunta a que el presidente del PSOE de Extremadura, un cargo que es sobre todo simbólico, no ejecutivo, sea una mujer y de la provincia de Cáceres. Los cambios en la Ejecutiva regional y en las listas para el Comité de Ética y Federal del PSOE no van a ser los únicos a corto plazo. Seguramente no la próxima semana por ser Semana Santa si no la otra habrá relevo en la portavocía del grupo parlamentario en la Asamblea, que ahora ostenta Soraya Vega. Se da por hecho su salida y quizás también se cambie la persona que es presidente del grupo parlamentario. Pero eso da para otro capítulo. «Aquí ya no hay gente que ha apoyado a Lara o a mí. Aquí todos, a partir de ahora, jugamos con la misma camiseta, la del PSOE. Te voy a necesitar (dirigiéndose a Garlito) en esta nueva etapa», esbozó ayer por la mañana el nuevo líder de los socialistas extremeños en la apertura matinal del congreso. Un congreso extraordinario, sin duda, que pone fin a una etapa, la de Guillermo Fernández Vara, y abre otra a un político como Miguel Ángel Gallardo, ganador permanente de elecciones locales en Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación de Badajoz, que, como dijo ayer Vara, «lleva años formándose» para ser el nuevo líder del PSOE de Extremadura.

