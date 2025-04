Vox se sorprende de que Guardiola no mencione «la coalición de Gobierno» y el PSOE critica la falta de «iniciativas reales»

La primera sesión del debate del estado de la región ha finalizado tras una intervención de hora y media de María Guardiola, en la que ... ha desgranado mensajes ya conocidos, como su rotundo rechazo a que se cierre la central nuclear de Almaraz y sus críticas al gobierno de Pedro Sánchez por no atender, a su juicio, a Extremadura como se merece y por la ley de amnistía, que el ejecutivo extremeño recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Ha sido, en general, un discurso con mucho repaso de la gestión realizada este primer año y con pocos anuncios concretos, pero sí ha adelantado que habrá 316 millones ayudas a autónomos, el doble que el anterior programa; 242 millones para que las empresas mejoren su competitividad; y deduccciones en el IRPF, del 50 yel 75% según la edad, para quienes decidan residir en Extremadura.

Tanto PP como Vox, el grupo con el que Guardiola gobierna en Extremadura, así como los grupos que conforman la oposición, han analizado la intervención de la presidenta de la Junta de Extremadura este lunes.

PSOE Miguel Ángel Gallardo «Guardiola es incapaz de proponer iniciativas reales que tengan impacto positivo»

Ampliar Miguel Ángel Gallardo.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, consideró que Guardiola ha realizado «política de escaparate» en su discurso, del que los socialistas «no es que esperarámos más, es que esperábamos algo».

«Hemos sido testigos otra vez de la incapacidad de la señora Guardiola para proponer iniciativas reales que tengan impacto positivo en la sociedad extremeña», señaló Gallardo, recoge Europa Press.

Para el dirigente socialista extremeño, las medidas apuntadas por la presidenta extremeña han sido un «capítulo más de una obra teatral», ya que anuncia «grandes medidas que no tienen impacto, y que no se concretan» por lo que «cuando se hacen, dan un resultado completamente contrario al que se busca». Para Gallardo, estos doce meses de legislatura del PP se han caracterizado por «trasladar un mensaje pero no trasladar un proyecto», por lo que ha considerado que la situación «irá a peor, con el gobierno de los tres ceros, que son cero impulso político, cero equipo y cero liderazgo».

Por eso, el dirigente socialista consideró que antes de seguir anunciando medidas, «la señora Guardiola debe cumplir con las grandes soluciones que prometió cuando estaba en la oposición». Según los datos que aportó Gallardo, en este último año se han perdido 16.000 puestos de trabajo, de los que 8.000 han sido de mujeres y 5.000 de jóvenes, mientras la creación de empleo «mejora y sube progresivamente en España».

Unidas por Extremadura Irene de Miguel «Un discurso con olor a naftalina»

Ampliar Irene de Miguel

Irene de Miguel consideró que el discurso de María Guardiola desprende «olor a naftalina, con recetas del pasado que no ilusionan a nadie».

Incidió también en que Guardiola no ha citado durante su discurso a Vox, sus socios de gobierno, a los que a su juicio «ha dejado a la altura del betún» y ha vuelto a «humillar» con ello.

De Miguel destacó del discurso de Guardiola la «ausencia estruendosa de que no ha citado ni una vez a sus socios de gobierno, a los señores de Vox, que directamente ni le han aplaudido al final del discurso». Reconoció asimismo que a su grupo le interesa conocer cómo va a reacciona la formación ultraderechista a este hecho.

«Intentaremos dibujar a Guardiola la Extremadura real, la que ha creado ella este año, todas las promesas incumplidas que no ha llevado a cabo, y todos los acuerdos que ha firmado», señaló la portavoz, quien reconoció que no obstante lo que verdaderamente le interesa a Unidas por Extremadura «es saber qué va a decirle su socio de gobierno».

Vox Ángel Pelayo «Este es un Gobierno de coalición entre PP y Vox, y Guardiola no ha hecho mención a ello»

Ampliar Ángel Pelayo Gordillo

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Ángel Pelayo Gordillo, recordó a Guardiola, tras no citarles esta en su discurso, que «la andadura del Gobierno autonómico es imposible» sin el apoyo de los cinco diputados de la formación de Santiago Abascal.

En una valoración muy breve sobre el discurso, Gordillo reconoció que a su grupo les llamó «poderosamente la atención un olvido fundamental» de la jefa del Ejecutivo extremeño, y es que «en ningún caso se ha hecho referencia a que éste es un gobierno de coalición entre Vox y el PP».

«Éste es un gobierno de coalición entre Vox y el PP. La señora Guardiola no ha hecho ninguna mención a él, lo cual es un olvido, es intencionado... No lo sé, pero en todo caso es», señaló. Gordillo insistió en que el cambio en Extremadura «ha sido posible gracias a Vox, porque Vox está aquí, y debería tenerse en cuenta a la hora de analizar cómo ha sido este discurso (de Guardiola) cualquier política de Extremadura». Tras reconocer que «no tienen que estar de acuerdo ni está de acuerdo absolutamente en todo» lo que planteó Guardiola en su discurso, reconoció en todo caso que «en líneas generales» su partido considera que el primer año de gobierno en la comunidad «ha sido positivo para Extremadura», sobre todo –añade– por la «cuestión fundamental» de que el PSOE «no gobierna» en la región.

«Consideramos al PSOE, lo ha dicho Santiago Abascal, un peligro para la democracia y al señor Sánchez un peligro para la democracia».

PP José Ángel Sánchez Juliá «Un discurso realista y con compromisos»

Ampliar José Ángel Sánchez

José Ángel Sánchez Juliá aseguró que en el discurso de Guardiola se pudo ver «un discurso realista, en el que ha defendido a Extremadura y con múltiples compromisos cumplibles y no cortinas de humo» como era habitual con el anterior gobierno socialista.

«Se ha comprobado cómo las políticas económicas que se han puesto en marcha han dado sus frutos teniendo más empleo, más empresas y más oportunidades para todos los extremeños», afirmó Sánchez Juliá. «Además, se ha anunciado una importante estrategia de transformación digital de extremadura 2024-2027» para impulsar la digitalización de los sectores estratégicos y multiplicar el valor de la economía extremeña.

El portavoz popuiar afirmó que «se han visto medidas económicas realistas. El Gobierno de María Guardiola va a continuar trabajando en una tributación justa y una política fiscal de empresas y de fijación de población con una nueva deducción en el IRPF para nuevos residentes y para menores de 36 años».