Ataque al derecho a la información

Comenta Compartir

Un político debe respetar a un periodista como parte de su compromiso con la democracia, la transparencia y el pluralismo informativo. El derecho a informar es fundamental para garantizar la libertad de expresión y el debate público en una sociedad democrática, aunque estos principios, recogidos en nuestra Constitución, sean vulnerados –ya con demasiada frecuencia– en el Ayuntamiento de Don Benito. El último vergonzoso e inadmisible episodio se produjo en el salón de plenos el lunes por la noche. A esta alcaldesa, María Fernanda Sánchez Rodríguez, del grupo independiente Siempre Don Benito, le molesta que los periodistas informen lo que ocurre en las sesiones plenarias y fuera de ellas, les recrimina si preguntan y les falta al respeto al dudar de su profesionalidad. Todo un acto de soberbia y déficit democrático que tuvo su última máxima expresión cuando se encaró a los dos únicos periodistas que fueron testigos de la trifulca entre su marido y un ciudadano, ambos entre el público que acudió al pleno.

La regidora –sostenida en el cargo por el Partido Popular, con quien pactó un gobierno de 2+2 de alternancia en la Alcaldía, arremetió contra Estrella Domeque, de HOY, y José María Iniesta, de Onda Cero –ambos con una larga trayectoria en la cobertura informativa en este municipio– por haber sido testigos de este bochorno antidemocrático que contarían en sus crónicas.

No, los periodistas no trabajamos para tapar ni hacer la vista gorda ante la intolerancia, los ataques a la libertad de expresión y el derecho a la información. Ahí nadie encontrará al HOY ni a sus profesionales. Un cargo público institucional debe tener cintura política para escuchar las discrepancias de todos sus ciudadanos, dar respuesta, desvincular la crítica a su cargo o gestión del ataque personal y no 'matar al mensajero'. Si esta reprobable actitud no fuera suficiente, todavía este martes por la mañana la concejala de Educación y presidenta de Siempre Don Benito, Pilar Aparicio Ortiz, censuró a la periodista de HOY por preguntar tras una rueda de prensa por los incidentes del pleno y se permitió aconsejarla que acudiera a su academia para formarse. Intolerable.

Sobre estos intentos de censura no se ha pronunciado aún el PP, socio de gobierno de un partido que surgió como movimiento popular contra la fusión de Don Benito y Villanueva.

Temas

Opinión HOY