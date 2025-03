El PSOE condena los ataques a asistentes y periodistas en un pleno de Don Benito

R. H. Martes, 27 de febrero 2024, 11:59 | Actualizado 14:31h. Comenta Compartir

El Pleno que se celebró este lunes en Don Benito y que terminó con una gran bronca en la que se han visto envueltos la alcaldesa María Fernanda Sánchez, su marido y una concejal de Siempre Don Benito, está provocando múltiples reacciones. Desde las filas socialistas han reprobado los ataques que se vertieron hacia algunos asistentes y periodistas que acudieron a la sesión.

El PSOE de Extremadura ha condenado la actitud de la alcaldesa de Don Benito, que tachan de «inadmisible y de ser algo impropio de una democracia». «Son ataques a la libertad de expresión ya sea a los vecinosde su ciudad como a los periodistas que cubren la información del municipio», han expresado en nota de prensa.

La agrupación regional ha destacado que los ataques a los periodistas y amenazar a quienes desarrollan su labor en los medios de comunicación es amenazar directamente a la democracia.

Por esta razón, el PSOE de Extremadura ha exigido la dimisión de la alcaldesa María Fernanda Sánchez por su actitud antidemocrática. Asimismo, ha exigido a la presidenta del PP regional, María Guardiola, que su agrupación rompa con Siempre Don Benito. Cabe recordar que este último partido gobierna en la localidad gracias a un pacto de legislatura con el PP, «es decir, gracias a un pacto de gobierno con María Guardiola. Si María Fernanda Sánchez es alcaldesa de Don Benito y realiza todas las actitudes antidemocráticas que está llevando a cabo es porque María Guardiola se lo permite», puntualizan desde el PSOE.

El PSOE de Extremadura ha reclamado a la presidenta de la Junta de Extremadura que intervenga, que rompa el pacto con Siempre Don Benito, «y que no permita ni un segundo más que la alcaldesa siga en el cargo tras demostrar que no está a la altura».

«Lamentablemente, María Guardiola no solo ha abierto las puertas del gobierno de la Junta de Extremadura a la ultra derecha de Vox, sino que también permite que en Don Benito gobierne una alcaldesa que pisotea la democracia, ataca derechos fundamentales como la libertad de expresión y está generando un clima de tensión y violencia en la política municipal de esta ciudad», sentencian los socialistas.

Por su parte, Lara Garlito, vicesecretaria general del PSOE, ha mostrado su repulsa a lo ocurrido. «Don Benito no se merece que cada pleno sea un espectáculo bochornoso de la alcaldesa y sus socios de gobierno, repleto de insultos». Igualmente, ha expresado su solidaridad y apoyo a sus compañeros del partido socialista, a los periodistas y a los vecinos de la ciudad.

Delegado del Gobierno

También se ha pronunciado sobre estos hechos el Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que ha mostrado su «solidaridad» ante el hecho de que «reciban insultos» los ciudadanos de dicha localidad pacense, una actuación que «por supuesto no» cree que «se pueda permitir» que suceda sobre los periodistas.

De dicho colectivo, ha resaltado que son «la garantía de la democracia» y que si los «responsables públicos» no respetan su trabajo «se pierde absolutamente todo y se pierde la democracia»; de manera tal que ha mostrado su «solidaridad» con la profesión y ha considerado que desde la misma se hace «una labor inmejorable».

«Desde luego que alguien con responsabilidad pública ataque de esa manera a un compañero vuestro no creo que deba permitirse», ha señalado el exalcalde de Don Benito a preguntas de los periodistas por episodios como los vividos este lunes en el pleno en el ayuntamiento de dicha localidad, cuando se produjeron insultos y amenazas por parte de algunos asistentes.

Al respecto, ha reconocido que, como dombenitense, se «avergüenza un poco de la situación» del municipio. Acto seguido, ha querido mostrar su solidaridad en relación a aquellos concejales que «son capaces de no perder la calma ante insultos». «Que esto lo de ayer no es una cuestión excepcional, estamos viviendo situaciones en las que se insulta continuamente a concejales y ellos no pierden la calma, yo creo que hay que respetarlo», ha agregado.

Al mismo tiempo, ha entendido que Siempre Don Benito no quiera la fusión con Villanueva de la Serena, y ha recalcado que «el culpable de que eso se produzca no es ese grupo que no ganó» las elecciones, «sino el grupo que menos concejales tiene que decidió apoyarlos», en alusión al PP.

Así, ha apuntado que, igual que ha habido «muchos mensajes de solidaridad» sobre este caso y en relación a los ciudadanos o el periodista increpado, «también debería hacerlo el Partido Popular», mientras que en relación al PP de Don Benito ha reiterado que «siempre» ha dicho que «es el gran responsable y culpable de la situación» de esta localidad.

El socialista Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad, también ha hecho referencia a lo ocurrido en la localidad pacense a través de sus redes sociales. En este sentido, ha querido destacar que el gobierno local con Siempre Don Benito a la cabeza está sostenido por el PP. «No se cómo nuestra derecha, de modales exquisitos y frutales, y tan dada a escandalizarse por un tuit, sostiene en el gobierno a gente que se comporta de este modo. Qué raro ¿no?», ha dicho.