El 12 de octubre 1492 la expedición de Colón llegaba a América y 400 años después, un 17 de septiembre en un consejo de ministros, el Gobierno de España, decretó que en esta onomástica se celebrase la fiesta de la hispanidad.

En algunos países al ... otro lado, la efemérides conmemora la resistencia indígena y lo enfoca en la preservación de las culturas nativas.

Últimamente allende el Atlántico están alborotados con el tema y, aunque parece haber una tregua, varias decenas de estatuas de conquistadores y fundadores han sido derribadas o vandalizadas. Además de esto, ya en suelo patrio, el caldeo por la amnistía, los exabruptos de los independentistas y la utilización de las distintas lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados hacen que este jueves se viva con expectación y morbo, por el qué pasará.

Y hablando de lenguas, la Alumna Ilustre de la Universidad Complutense de Madrid Isabel Díaz Ayuso, decía hace poco en su «ayusada» diaria, que estaba muy enfada con el uso del español para levantar muros enfrentándolo a las «lenguas regionales» y que la primera vuelta al mundo la hizo Magallanes… en español.

Pues bien querida, el portugués Hernando de Magallanes murió en Filipinas y no terminó su hazaña pero el contingente humano que llevaba en sus naves era tan internacional y variopinto que, de los 247 hombres que conformaban la marinería, 147 eran españoles (vascos, gallegos, extremeños, andaluces…) los otros 100, el resto, eran portugueses, italianos, franceses, alemanes, griegos… hasta malayos, resultando la crónica del viaje escrita en italiano y traducida, no se escribió con acentos locales como afirmas.

Todo esto viene a cuento que la internacionalización no es nueva, no sé si buena o mala, eso daría para otro artículo, pero reconozco que sigo a la alumna ilustre porque me resulta más animado y divertido que muchos programas de entretenimiento de la televisión. Desde que Miguel Ángel Rodríguez escribe los discursos de la presidenta, sus intervenciones no tienen desperdicio y he sustituido el programa de Broncano ('La Resistencia') por sus «ocurrencias».

Cuando la Fiesta de Hispanoamérica se oficializó reinaba Alfonso XIII, el himno de España era la marcha granadera, el escudo era otro y la bandera también, todo ha evolucionado con mayor o menor aceptación (esto también daría para otro artículo) y esta fiesta, igualmente, debería evolucionar obviando las acepciones americanas y quizás centrándose en las del Reino de España que bastante tiene con preservar su hegemonía, al final debería ser un día que se transforme en una oportunidad para resaltar la diversidad cultural y promover la igualdad y el respeto hacia todas las etnias.

A la postre, hoy veremos como el gentío silba y lanza improperios a Pedro Sánchez y sus ministros en funciones, esto es tan tradicional con todos los gobiernos de izquierdas como que la cabra de la Legión, a pesar de la Ley de bienestar animal, encabece el desfile de las tropas de los apretados soldados del Tercio, que con dos tallas menos de uniforme erizan los vellos de nostálgicos. Y sus pensamientos.