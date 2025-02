Comenta Compartir

Vox ha acelerado los plazos para reelegir a Santiago Abascal como su presidente adelantando a este fin de semana la asamblea general de la formación ... que estaba prevista para el mes de marzo. Esta urgencia marca un punto de inflexión en Vox, sometido a una importante crisis interna por el goteo incesante de bajas y el intenso desgaste orgánico por la salida y destitución de cargos importantes en los últimos meses. El retroceso en votos y escaños sufrido en las elecciones generales del 23-J junto a la caída de apoyo electoral en la Comunidad de Madrid también presagian un cambio de ciclo en la tercera fuerza política del Parlamento español. La inminencia de las elecciones gallegas, donde las encuestas no le conceden representación, agravan un turbulento contexto en el que el liderazgo de Abascal podía acabar viéndose amenazado, lo que ha llevado a sus máximos dirigentes a apuntalar este sábado al político vasco hasta 2028. Con todo, el problema de fondo que acucia a la formación derechista no se limita al liderazgo orgánico. Si no resuelve sus dudas sobre la relación con el PP y expurga los variados grupúsculos doctrinales extremos que se han refugiado bajo sus siglas, la deriva de la organización puede ser inevitable.

