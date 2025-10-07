HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 6 de octubre, en Extremadura?
Cartas al director

La sanidad amenazada

José Alcaraz

Badajoz

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La ministra de Sanidad se ha hecho acreedora al título ni una buena palabra de mayor amenaza para la sanidad pública. Ni una buena palabra ... ni una buena acción han marcado la forma sectaria de una activista a la que le regalaron un ministerio. Mónica García, su arbitrariedad y su soberbia lograron que los médicos españoles secundaron con éxito otra jornada de huelga para mostrar el rechazo al borrador del estatuto marco que ella misma hizo. Su desinterés por hallar una solución lo prueba que culpe a la derecha y a sus recortes después de siete años en el poder. Mónica García ha logrado unir a toda la sanidad contra su gestión. Los médicos merecen más de lo que reciben o bien sean público o privado. Salvan nuestras vidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  2. 2

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz
  3. 3 Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento
  4. 4 Pedro Sánchez en el funeral de Fernández Vara en Olivenza: «Tenemos que recoger su legado»
  5. 5

    La justicia da un tirón de orejas a la Junta por el uso de las comisiones de servicio
  6. 6 Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
  7. 7 El alcalde fotografía coches estacionados, denuncia y sanciona
  8. 8 «Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»
  9. 9

    Los sueldos de los docentes extremeños: entre 2.400 y 3.700 euros brutos al mes
  10. 10 Huelga docente en Extremadura: los colegios permanecerán abiertos y habrá transporte, comedor y aula matinal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La sanidad amenazada