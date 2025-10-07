La sanidad amenazada

Comenta Compartir

La ministra de Sanidad se ha hecho acreedora al título ni una buena palabra de mayor amenaza para la sanidad pública. Ni una buena palabra ... ni una buena acción han marcado la forma sectaria de una activista a la que le regalaron un ministerio. Mónica García, su arbitrariedad y su soberbia lograron que los médicos españoles secundaron con éxito otra jornada de huelga para mostrar el rechazo al borrador del estatuto marco que ella misma hizo. Su desinterés por hallar una solución lo prueba que culpe a la derecha y a sus recortes después de siete años en el poder. Mónica García ha logrado unir a toda la sanidad contra su gestión. Los médicos merecen más de lo que reciben o bien sean público o privado. Salvan nuestras vidas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director