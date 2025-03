La Ley del Menor

Comenta Compartir

Acabamos de ser testigos del crimen que han llevado a cabo un grupo de maleantes protegidos por la llamada Ley del Menor contra una joven ... educadora en Badajoz. Desde su publicación durante los inolvidables «gobiernos» de Aznar, yo no he conseguido entenderla. Porque un niño/a, a los ocho años, incluso antes, sabe distinguir perfectamente entre lo que está mal y lo que está bien. Así que con 15 o 16 años saben perfectamente lo que es un crimen, o lo que es un robo. Por tanto, para mí, que esta ley se haya formulado para ponerle paños calientes a este tipo de criminales y delincuentes, tiene todo mi rechazo. No digo que haya que enviarlos a cárceles convencionales por haberse iniciado en edades tan tempranas en el crimen, pero sí a centros con fuertes medidas de seguridad, y donde no les pasen ni una por alto. En la mayoría de los casos, estos criminales y delincuentes ya tienen en su «currículum» el bullying a sus compañeros de colegio y «hazañas» similares. Así que quienes tienen la responsabilidad de corregir e impedir esto, deberían ponerse manos a la obra. Aunque bien sabemos que después de haber estado escuchando durante algo más de una semana antes a los servicios meteorológicos que se aproximaba una dana de consecuencias impredecibles a Valencia, el mismo día de la tragedia, un par de horas antes, escuchamos en los medios al máximo responsable de la comunidad decirle a los valencianos que la dana iba para Cuenca, o los «protocolos» de la vergüenza. Pues, algo así lleva muchos años ocurriendo con la llamada Ley del Menor, que es promotora del delito a edades tempranas, al ampararlos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión